Мексика высоко оценивает темпы экономического роста и достижения Вьетнама

Генеральный директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону МИД Мексики Фернандо Гонсалес Сайффе выступил с этим замечанием на церемонии празднования 78-го Национального дня Вьетнама (2 сентября 1945-2023 гг.) 26 сентября в Мехико.



В своей речи мексиканский дипломат отметил, что мысли покойного президента Вьетнама Хо Ши Мина о международной солидарности стали основой для построения крепкой дружбы между Вьетнамом и Мексикой на протяжении 48 лет с момента установления официальных дипломатических отношений в 1975 году. Несмотря на географическую удаленность двух стран, они разделяют основные ценности, которые включают в себя международную солидарность, национальную независимость, свободу и счастье своего народа.



Председатель комитета по иностранным делам Палаты депутатов Мексики Альфредо Фемат Баньюэлос отметил, что за последние два десятилетия сотни тысяч мексиканских граждан прошли лечение у вьетнамских врачей в центрах акупунктуры имени Хо Ши Мина в Мексике.



Законодатель, также председатель парламентской группы дружбы Мексика-Вьетнам, подчеркнул, что, помимо здравоохранения, отношения Мексики и Вьетнама хорошо развиваются во всех аспектах, уделяя особое внимание партийному, парламентскому, торговому сотрудничеству, а также в области образования и подготовки кадров.



Посол Вьетнама Нгуен Хоан Нам заявил, что Мексика является одним из важнейших рынков Вьетнама в латиноамериканском регионе. Он призвал вьетнамский и мексиканский бизнес укреплять связи и использовать преимущества, которые дает всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), членами которого являются обе страны.



Несмотря на то, что в 2022 году объем двусторонней торговли достиг более 10 млрд. долл. США, двум странам необходимо приложить дополнительные усилия для увеличения объема торговли в соответствии с их потенциалом и прекрасными политическими отношениями, продолжил он.



По словам дипломата, являясь активными и ответственными членами международного сообщества, Вьетнам и Мексика, основываясь на своем надежном партнерстве, разделяют многие основные ценности, общие интересы и стратегические задачи в региональном и глобальном контексте, направленные на сотрудничество, стабильность, мир и развитие.