НОВОСТИ

Международный финансовый центр Вьетнама в городе Дананг

Международный финансовый центр (МФЦ) Вьетнама в городе Дананг ориентирован на развитие в качестве современного международного финансового центра, тесно интегрированного с экосистемой инноваций, цифровых технологий и устойчивого финансирования.

МФЦ в Дананге создает контролируемую среду для тестирования новых финансовых моделей, первопроходца во внедрении и расширении продуктов цифровых активов, цифровых платежей, специализированных торговых платформ и бирж.

Международный финансовый центр Вьетнама в городе Дананг ориентирован на развитие в качестве современного международного финансового центра.

 

ИЖВ/ВИА

