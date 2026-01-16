Международный финансовый центр Вьетнама в городе Дананг

Международный финансовый центр (МФЦ) Вьетнама в городе Дананг ориентирован на развитие в качестве современного международного финансового центра, тесно интегрированного с экосистемой инноваций, цифровых технологий и устойчивого финансирования.
МФЦ в Дананге создает контролируемую среду для тестирования новых финансовых моделей, первопроходца во внедрении и расширении продуктов цифровых активов, цифровых платежей, специализированных торговых платформ и бирж.
ИЖВ/ВИА