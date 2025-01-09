Международный фестиваль фейерверков в Дананге 2025 пройдет с 31 мая по 12 июля

Мероприятие, организованное компанией Sun Group и городскими властями, в этом году обещает стать самым масштабным и продолжительным за всю историю проведения фестиваля.

На DIFF 2025 в течение шести вечеров выступят 10 команд из Финляндии, Великобритании, Португалии, Польши, Республики Корея, Италии, Канады, Китая и принимающей страны - Вьетнама.

На премьере, запланированной на 31 мая, будет показано культурное противостояние между вьетнамской командой №1 и Финляндией. Последующие шоу будут проходить по субботам, кульминацией которых станет грандиозный финал 12 июля.

Фейерверки продолжительностью 20 минут каждый будут сопровождаться тематическими представлениями и концертами в речном порту Хан и на улице Чанхынгдао. Передовые технологии, такие как дополненная реальность через приложение Sun Paradise Land, улучшат впечатления зрителей.

Стоимость билетов составляет от 1 000 000 донгов (40 долларов США) в зависимости от трибун, их можно приобрести онлайн и через туристические компании.

Помимо ослепительных зрелищ, DIFF 2025 объединяет искусство, музыку, спорт и передовые технологии, стремясь повысить репутацию фестиваля как региональной и глобальной туристической достопримечательности.

За 12 лет своего существования DIFF укрепил бренд Дананга как города фейерверков, повысив его международный авторитет и привлекательность.