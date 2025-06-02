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Международный фестиваль фейерверков в Дананге 2025: Открытие, насыщенное культурным колоритом
Это также возможность для Дананга заявить о стремлении к развитию и подтверждении своего статуса ведущего города событий и фестивалей Азии, а также привлечь внимание друзей внутри страны и за её пределами.
В этом году зрители фестиваля наслаждаются настоящим мультисенсорным арт-пиршеством, сочетающим музыку, свет и технологии дополненной реальности (AR), с уникальными и ранее невиданными впечатлениями.
Особенно захватывающим стал «поединок» между хозяевами – командой фейерверков Дананга – и действующими чемпионами из Финляндии. Яркое столкновение культур Азии и Европы развернулось в небе над городом.
В течение более 20 минут более 5000 залпов фейерверков одновременно озарили небо, сплетаясь с музыкой в грандиозную световую симфонию, посылая вдохновляющее приветствие жителям и гостям города.
Представление, состоящее из четырёх частей – от плавного вступления до кульминации и финального взрыва эмоций – рассказало о культурном пути Вьетнама к мировому признанию, с трогательными образами родной земли, флага, гор Нгуханьшон и волн морского побережья, воплощая в себе послание о самобытности и связях Дананга с миром.
Финская команда с шоу под названием «Северное сияние» привнесла в фестиваль атмосферу глубины и мощной эмоциональности.
Помимо напряжённого светозвукового соревнования, зрители церемонии открытия насладились и уникальным художественным пространством.
Впервые на фестивале фейерверков была представлена крупномасштабная технология дополненной реальности на открытом воздухе — через мобильное приложение Sun Paradise Land.
Система AR охватывает территорию площадью до 600 000 кв м и почти 10 миллионов пикселей. Это самая масштабная уличная AR-инсталляция, когда-либо использовавшаяся в культурно-туристических мероприятиях во Вьетнаме.
Открывающая ночь DIFF 2025 официально дала старт серии из шести фейерверочных шоу, которые пройдут с 21 мая по 12 июля, знаменуя самый продолжительный и масштабный сезон за всю 15-летнюю историю фестиваля.