НОВОСТИ
Международный фестиваль гонгов станет одним из главных событий Национального года туризма - Зялай 2026
В последние годы Зялай предпринимает практические шаги, чтобы превратить культуру гонгов в узнаваемый культурно-туристический продукт. Еженедельная программа «Гонги по выходным: наслаждайся и открывай новое» стала уже привычным событием, с выступлениями каждую субботу вечером на площадях Дайдоанкэт и Нгуен Тат Тхань, а также на других площадках.
Фестиваль этнической культуры провинции Зялай, запланированный на апрель, соберёт мастеров и артистов различных этнических общин, которые исполнят музыку гонгов и вдохнут новую жизнь в многовековые праздничные традиции, тем самым способствуя распространению ценностей наследия в современной жизни.
В этом году ряд традиционных обрядов и праздников этнических сообществ будет восстановлен, а их содержание дополнит цифровизация архивных материалов. Это позволит сохранить для будущих поколений каждую деталь подлинной культурной самобытности.
Примечательно, что по всей провинции будут организованы обучающие курсы по игре на гонгах, их настройке и сохранению для народностей Бахнар, Зярай, Чам и Хрэ, а также для учащихся этнических школ-интернатов и полуинтернатов на уровне основной и старшей школы.
Одновременно Зялай обновит экспозиции, посвящённые культурному пространству гонгов, в музее города Плейку, внедрив цифровые инструменты, такие как виртуальная реальность и QR-коды, чтобы повысить интерактивность в рамках Национального года туризма 2026.
От мероприятий общинного уровня до событий международного масштаба провинция Зялай вновь подтверждает свою приверженность бережному сохранению и популяризации культурного пространства гонгов - знакового символа этнических общин Центрального нагорья. Тем самым регион постепенно укрепляет свои позиции как направление с глубокой культурной самобытностью и делится душевным очарованием нагорья на фоне пути Вьетнама к интеграции и развитию.