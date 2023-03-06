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Международный транзитный терминал Канжо появится к 2030 году
Газета цитирует заместителя директора департамента муниципального транспорта Буи Хоа Ана, который заявил, что объем грузов, обработанных в местных морских портах, в 2021 году составил более 164,19 млн. тонн. При годовом темпе роста в 3,8% прогнозируется, что к 2030 году он составит около 230 млн. тонн, в то время как объем существующих мощностей к тому времени составит всего 170 млн. тонн.
Учитывая это, необходимо построить новый терминал в Канжо в период с 2021 по 2030 год, чтобы обеспечить рост морских перевозок до и после 2030 года, отметил он.
Фам Ань Туан, генеральный директор Portcoast Consultant Corporation, сказал, что международный транзитный терминал Канжо будет иметь 7,2 км причалов и займет около 570 га. В настоящее время он сможет обслуживать крупнейшие в мире контейнеровозы (24.000 единиц двадцатифутового эквивалента).
Проект будет реализован в 7 этапов, первый из которых, как ожидается, начнется в 2024 году и вступит в строй в 2027 году, в то время как последний планируется ввести в эксплуатацию в 2045 году.
Чиновник сказал, что после ввода в эксплуатацию терминал будет ежегодно вносить в бюджет около 9 трлн. донгов (379,6 млн. долл. США) и создаст 7.000 рабочих мест.
Ожидается, что это не только придаст импульс социально-экономическому развитию района Канжо, но и поможет Хошимину сохранить свою роль логистического центра региона и Азии и стать международным финансовым центром.