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Международный транзитный терминал Канжо появится к 2030 году

Проект международного транзитного терминала в районе Канжо, город Хошимин, предлагается начать в 2024 году, а его первая фаза будет введена в эксплуатацию в 2027 году. Согласно ежедневной газете «Лао донг» («Рабочий»), поскольку объем грузов, обрабатываемых в морских портах в Хошимине, по прогнозам, к 2030 году превысит их пропускную способность на 60 млн. тонн, южный мегаполис хочет ускорить строительство этого терминала стоимостью 5,3 млрд. долл. США, который, как ожидается, станет прорывом в морской экономической деятельности не только для города, но и для всего Вьетнама.

Газета цитирует заместителя директора департамента муниципального транспорта Буи Хоа Ана, который заявил, что объем грузов, обработанных в местных морских портах, в 2021 году составил более 164,19 млн. тонн. При годовом темпе роста в 3,8% прогнозируется, что к 2030 году он составит около 230 млн. тонн, в то время как объем существующих мощностей к тому времени составит всего 170 млн. тонн.

Учитывая это, необходимо построить новый терминал в Канжо в период с 2021 по 2030 год, чтобы обеспечить рост морских перевозок до и после 2030 года, отметил он.

Фам Ань Туан, генеральный директор Portcoast Consultant Corporation, сказал, что международный транзитный терминал Канжо будет иметь 7,2 км причалов и займет около 570 га. В настоящее время он сможет обслуживать крупнейшие в мире контейнеровозы (24.000 единиц двадцатифутового эквивалента).

Проект будет реализован в 7 этапов, первый из которых, как ожидается, начнется в 2024 году и вступит в строй в 2027 году, в то время как последний планируется ввести в эксплуатацию в 2045 году.

Чиновник сказал, что после ввода в эксплуатацию терминал будет ежегодно вносить в бюджет около 9 трлн. донгов (379,6 млн. долл. США) и создаст 7.000 рабочих мест.

Ожидается, что это не только придаст импульс социально-экономическому развитию района Канжо, но и поможет Хошимину сохранить свою роль логистического центра региона и Азии и стать международным финансовым центром.

ВИА/ИЖВ

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