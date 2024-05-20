Международный терминал аэропорта Нойбай расширился

Это самый важный пакет проекта по расширению международного терминала, который призван увеличить его пропускную способность с 10 до 15 миллионов пассажиров в год, с общим инвестиционным капиталом в 4,99 триллиона донгов (196,07 миллиона долларов США). Он подчеркнул важную роль аэропорта, пропускная способность которого к 2050 году должна достичь 100 миллионов пассажиров.



Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что развитие синхронной и современной инфраструктурной системы является одним из трех стратегических прорывов, которым уделяют особое внимание партия и государство. В последние годы мы выделили много ресурсов на развитии транспортной инфраструктуры, было реализовано множество важных транспортных проектов, в том числе множество проектов по строительству аэропортов, таких как аэропорт Лонгтхань, терминал Т3 международного аэропорта Таншоннят...



Премьер-министр заявил, что Международный аэропорт Нойбай играет особенно важную роль в развитии Ханоя и страны, являясь воротами в столицу, местом встречи множество международных делегаций и глав государств, а также важным торговым узлом всей страны и важным сооружением, связанным с национальной безопасностью.



Премьер-министр подтвердил, что церемония начала реализации проекта является важным событием, наиболее конкретным и ярким свидетельством усилий инвестора и участия правительства, министерств, отраслей и местностей за последнее время.



Он похвалил Министерство транспорта, Министерство планирования и инвестиций, власти Ханоя, Комиссию по управлению государственным капиталом на предприятиях, Корпорацию аэропортов Вьетнама (ACV) и другие соответствующие министерства и ведомства за их координацию в устранении препятствий на пути реализации проекта, особенно тех, которые касаются земли и инвестиций.



Премьер-министр поручил соответствующим подразделениям тесно координировать действия на протяжении всего процесса реализации проекта для обеспечения строительства сооружения в срок, качества и эффективного использования утвержденного капитала, соблюдать действующие строительные нормы и требования по охране окружающей среды. Премьер-министр поручил завершить проект не позднее 31 декабря 2025 года.



Ожидается, что благодаря этому проекту аэропорт будет обслуживать 30 и даже 40 миллионов пассажиров в год, продолжил премьер-министр.



На церемонии премьер-министр Фам Минь Тьинь и руководители провели церемонию начала реализации проекта и вручили подарки отряду инженеров и рабочих, участвующих в строительстве сооруждения.