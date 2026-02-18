Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Международный пограничный пункт Монгкай встречает первых туристов в дни Тэта

Международный пограничный пункт Монгкай в северной провинции Куангнинь был оживлён 17 февраля, в первый день Лунного Нового года (Тэта) 2026 года, года Лошади, принимая первых иностранных туристов, въезжающих во Вьетнам.
Руководители провинции Куангнинь приветствуют первых иностранных гостей, въезжающих во Вьетнам 17 февраля — в первый день Лунного Нового года (Тэта) 2026 года, года Лошади. (Фото: ВИА)

Первая группа, включавшая 200 туристов из Наньнина (Китай), прошла процедуры въезда в атмосфере тёплого приёма. Ранее во Вьетнам также прибыла ещё одна группа из 55 туристов, в рамках 10-дневного тура по провинции Куангнинь в праздничные дни Тэта.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Ву Ван Дьен вместе с руководителями профильных департаментов и ведомств присутствовал на пограничном пункте, чтобы встретить первых гостей Лунного Нового года. Они также поручили местным властям разрабатывать более привлекательные туристические продукты, особенно в период праздников и фестивалей, чтобы лучше обслуживать иностранных посетителей.

Местные власти встретили туристов цветами, «счастливыми деньгами» и новогодними поздравлениями, подчеркнув гостеприимство Вьетнама. Гости выразили радость от того, что выбрали Вьетнам своим первым направлением в новом году, и высоко оценили оперативность и профессионализм прохождения погранично-иммиграционных процедур на пункте пропуска.

По данным Правления международного пограничного пункта Монгкай, к полудню первого дня Лунного Нового года пункт пропуска принял три туристические группы, а также большое число индивидуальных путешественников. По прогнозам, за день через пункт пропуска во Вьетнам въедут около 1 000 посетителей.

Профильные службы работали круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное и оперативное прохождение контроля. Дополнительный персонал был привлечён для сопровождения путешественников, упрощения процедур и предотвращения скопления людей.

Приём крупных туристических групп в первые дни Лунного Нового года создал позитивный импульс для туристического и сервисного секторов провинции Куангнинь, одновременно вновь подтвердив роль международного пограничного пункта как ключевых «ворот», соединяющих Вьетнам с Китаем и регионом.

В 2026 году Куангнинь намерен принять более 22 млн туристов, включая около 5,2 млн иностранных гостей, а общий доход от туризма планируется на уровне не менее 65 трлн донгов (примерно 2,5 млрд долл. США).



