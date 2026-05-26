Международный пассажирский поезд Вьетнам–Китай восстановил трансграничное туристическое сообщение
Данная международная пассажирская железнодорожная линия соединяет город Наньнин — административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района Китая — со столицей Вьетнама Ханоем.
Из-за пандемии COVID-19 движение поездов было приостановлено с февраля 2020 года и официально восстановлено с 25 мая 2025 года. Согласно расписанию, каждый вечер поезд T8701/MR2 отправляется из Наньнина в Ханой, а ночью поезд MR1/T8702 отправляется со станции Зялам в Китай.
После года возобновлённой работы железнодорожная линия не только обеспечивает потребности в трансграничных перевозках, но и способствует культурному обмену и укреплению дружеских связей между народами различных стран.
Ирландская туристка Грейнн, впервые воспользовавшаяся поездом для поездки во Вьетнам, отметила, что путешествие по железной дороге позволяет пассажирам свободно перемещаться по вагонам и любоваться пейзажами по пути, поэтому такой способ передвижения пользуется популярностью среди иностранных туристов.
Для повышения качества обслуживания международных пассажиров в поезде работает персонал, свободно владеющий китайским, вьетнамским и английским языками. Кроме того, поезд оснащён интеллектуальными устройствами перевода, способными осуществлять синхронный перевод более чем на 70 языков мира.
Эти удобства способствуют облегчению общения с иностранными пассажирами, а также эффективно поддерживают торговое и туристическое сотрудничество между Вьетнамом и Китаем.