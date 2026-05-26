НОВОСТИ

Международный пассажирский поезд Вьетнам–Китай восстановил трансграничное туристическое сообщение

Спустя год после возобновления эксплуатации железнодорожная линия не только удовлетворяет потребности в трансграничных поездках, но и стала мостом культурного обмена, способствуя укреплению дружбы между народами разных стран.
  Иллюстративное фото. Фото: ВИА  
25 мая международная пассажирская железнодорожная линия Вьетнам–Китай отметила первую годовщину возобновления эксплуатации. За этот период было перевезено более 31 700 пассажиров из более чем 50 стран и территорий, включая Китай, Францию, Россию и другие.

Данная международная пассажирская железнодорожная линия соединяет город Наньнин — административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района Китая — со столицей Вьетнама Ханоем.

Из-за пандемии COVID-19 движение поездов было приостановлено с февраля 2020 года и официально восстановлено с 25 мая 2025 года. Согласно расписанию, каждый вечер поезд T8701/MR2 отправляется из Наньнина в Ханой, а ночью поезд MR1/T8702 отправляется со станции Зялам в Китай.

После года возобновлённой работы железнодорожная линия не только обеспечивает потребности в трансграничных перевозках, но и способствует культурному обмену и укреплению дружеских связей между народами различных стран.

Ирландская туристка Грейнн, впервые воспользовавшаяся поездом для поездки во Вьетнам, отметила, что путешествие по железной дороге позволяет пассажирам свободно перемещаться по вагонам и любоваться пейзажами по пути, поэтому такой способ передвижения пользуется популярностью среди иностранных туристов.

Для повышения качества обслуживания международных пассажиров в поезде работает персонал, свободно владеющий китайским, вьетнамским и английским языками. Кроме того, поезд оснащён интеллектуальными устройствами перевода, способными осуществлять синхронный перевод более чем на 70 языков мира.

Эти удобства способствуют облегчению общения с иностранными пассажирами, а также эффективно поддерживают торговое и туристическое сотрудничество между Вьетнамом и Китаем.

ИЖВ/ВИА

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла исполнительного вице-президента CNN

25 мая 2026 года в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла Фила Нельсона, исполнительного вице-президента телекомпании CNN (США), для обсуждения возможностей сотрудничества в сфере медиа, продвижения имиджа Вьетнама и информационного сопровождения Года АТЭС-2027, который пройдет во Вьетнаме.
