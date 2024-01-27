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НОВОСТИ

Международный круизный лайнер доставил 400 туристов в залив Халонг

В течение двух дней иностранные туристы будут совершать экскурсии по заливу Халонг и городу, познакомятся с местной культурой и кухней.
  Международный круизный лайнер Dream Cruise   
26 января в международном круизном порту Халонг в провинции Куангнинь пришвартовался международный круизный лайнер Dream Cruise с почти 400 иностранных туристов на борту. Корабль Dream Cruise впервые после COVID-19 вернулся в Халонг по маршруту Санья (Китай) – Халонг (Вьетнам).

В течение двух дней иностранные туристы будут совершать экскурсии по заливу Халонг и городу, познакомятся с местной культурой и кухней. 

VOV/ИЖВ

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