Международный круизный лайнер доставил 400 туристов в залив Халонг
В течение двух дней иностранные туристы будут совершать экскурсии по заливу Халонг и городу, познакомятся с местной культурой и кухней.
Международный круизный лайнер Dream Cruise
26 января в международном круизном порту Халонг в провинции Куангнинь пришвартовался международный круизный лайнер Dream Cruise с почти 400 иностранных туристов на борту. Корабль Dream Cruise впервые после COVID-19 вернулся в Халонг по маршруту Санья (Китай) – Халонг (Вьетнам).
В течение двух дней иностранные туристы будут совершать экскурсии по заливу Халонг и городу, познакомятся с местной культурой и кухней.
26 января по случаю наступающего Тэта 2024 года в провинции Бариа-Вунгтау президент Во Ван Тхыонг посетил должностных лиц и инженеров, работников, рабочих нефтегазовой отрасли, работающих на центральной нефтяной платформе совместного предприятия Кыулонг при Вьетнамской нефтегазовой корпорации.