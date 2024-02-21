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Международный круизный лайнер доставил более 4 тыс. иностранных туристов в провинцию Бариа-Вунгтау
С начала нового года многие международные круизные лайнеры пришвартовались во вьетнамских портах, доставив тысячи туристов в путешествия по Вьетнаму. Это позитивный сигнал, говорящий о годе бурного развития туризма Вьетнама, в общем, и круизного туризма, в частности.
По мнению генерального директора компании Saigontourist Нгуен Тхань Лыу, международный круизный туризм демонстрирует быстрое восстановление и рост в сезоне круизного туризма 2023-2024 годов.
Ожидается, что в 2024 году количество круизных пассажиров увеличится на 10-15% по сравнению с 2023 годом. А международные судоходные компании увеличивают количество круизов в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе во Вьетнам.
Согласно стратегии развития туризма Вьетнама на 2020 год, с видением до 2030 года, страна отдает приоритет развитию морского и островного туризма.
Известные прибрежные туристические направления по всей стране, такие как Халонг - Кат Ба, Шонча - Хойан, Нячанг - Камрань, Фантхиет - Муйне и Фукуок, обладают большим потенциалом, чтобы конкурировать с прибрежными туристическими направлениями в регионе и Азии в привлечении иностранных круизных лайнеров.