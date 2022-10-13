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Международный день по снижению риска бедствий: «Раннее предупреждение и ранние действия»
В этом году Генеральная ассамблея ООН выбрала тему Международного дня по снижению риска бедствий 13 октября «Раннее предупреждение и ранние действия для всех».
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также провозгласила 13-е октября Днем АСЕАН по управлению стихийными бедствиями. Это возможность для повышения осведомленности общества о необходимых мерах по снижению возможных рисков в случае стихийных бедствий.
В 2022 году Международный день по снижению риска бедствий посвящен задаче G Сендайской рамочной программы: «Повышение устойчивости и доступности систем раннего предупреждения о множественных опасностях, информации и оценок риска бедствий для населения к 2030 году».
В этом году Международный день проводится во время среднесрочного обзора Сендайской рамочной программы действий по снижению риска бедствий, который завершится на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в мае 2023 года принятием политической декларации.
Международный день по снижению риска бедствий – это возможность отметить прогресс, достигнутый в предотвращении и снижении риска бедствий и смертей, потерь средств к существованию, экономики и базовой инфраструктуры в соответствии с международным соглашением о снижении глобального риска бедствий и потерь, которое было принято в марте 2015 года Сендайской рамочной программой.
Основная цель Сендайской рамочной программы – избежать создания новых и снизить существующие риски. Когда это невозможно, ориентированные на людей системы раннего предупреждения и готовность могут позволить принять своевременные меры для минимизации ущерба людям, имуществу и средствам к существованию.