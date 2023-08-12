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НОВОСТИ

Международный день молодежи 2023: Обучение молодежи "зеленым" навыкам

Организация Объединенных Наций (ООН) во Вьетнаме отметила Международный день молодежи (12 августа) церемонией в Ханое 11 августа, в которой приняли участие более 50 молодых людей. Организация Объединенных Наций (ООН) во Вьетнаме отметила Международный день молодежи (12 августа) церемонией в Ханое 11 августа, в которой приняли участие более 50 молодых людей.

В соответствии с темой Международного дня молодежи этого года «Зеленые навыки для молодежи: на пути к устойчивому миру», молодые делегаты и заинтересованные стороны вели содержательный диалог об образовании и использовании "зеленых" навыков в рамках двух круглых столов и различных интерактивных мероприятий, проводившихся как в очной, так и в онлайновой форме.

Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамезис отметила, что к 2030 году 60% молодых людей могут не обладать необходимыми навыками для развития в зеленой экономике. Она подчеркнула необходимость восполнить этот пробел и обеспечить всем равный доступ к "зеленым" навыкам.

По словам Постоянного представителя ПРООН во Вьетнаме Рамлы Халиди, по мере того как Вьетнам стремится к справедливому энергетическому переходу и переходу к чистому нулевому уровню выбросов, преобразование рабочей силы для развития зеленой и низкоуглеродной экономики имеет огромное значение, а вьетнамская молодежь должна быть хорошо подготовлена и оснащена знаниями, навыками и способностями в области "зеленой" экономики, чтобы стать частью этой рабочей силы.

По ее словам, использование новых возможностей для развития "зеленой" занятости и будущих навыков - это не только инвестиции в потенциал молодежи, но и приверженность устойчивому развитию мира.

ИЖВ/ВИА

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