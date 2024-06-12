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Международный день игры, инициированный Вьетнамом, отмечается в Нью-Йорке
В ходе дискуссии на высоком уровне, приуроченной к этому событию, делегаты подчеркнули важнейшую роль игр в развитии детей и социальном прогрессе во всем мире.
Как отмечают в ООН, игра - это не просто вид отдыха или развлечение, а универсальный язык, на котором говорят люди всех возрастов, невзирая на национальные, культурные и социально-экономические различия.
Ученые и эксперты призвали международное сообщество и отдельные страны уделять первостепенное внимание этому жизненно важному аспекту детства с помощью специальных стратегий и программ. Цель состоит в том, чтобы все дети, независимо от обстоятельств, имели возможность играть, развиваться и вносить позитивный вклад в жизнь общества и всего мира.
Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву и Постоянный представитель Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг присоединились к празднованию в качестве специальных гостей на мероприятии «Раннее обучение через игру», где они участвовали в игровых обучающих мероприятиях с дошкольниками из Международной школы ООН (UNIS) в Нью-Йорке.
По этому случаю региональный президент LEGO Group в Северной и Южной Америке высоко оценил роль Вьетнама в продвижении резолюции ООН и выразил надежду на продолжение сотрудничества в деле распространения важности игр для детей во всем мире. Кроме того, он также отметил поддержку Вьетнама в скором запуске фабрики LEGO в южной провинции Биньзыонг.