Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Международный день игры, инициированный Вьетнамом, отмечается в Нью-Йорке

Вьетнам вместе с другими странами основной группы 11 июня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке провел первый в истории Международный день игр.
  Посол ЮНИСЕФ Люси Лью говорит о значении игры для развития детей. Фото: ВИA  
Этот день (11 июня), установленный резолюцией 78/268 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 марта, был инициирован Вьетнамом и пятью другими странами основной группы (включая Болгарию, Сальвадор, Ямайку, Кению и Люксембург) и поддержан 138 государствами.

В ходе дискуссии на высоком уровне, приуроченной к этому событию, делегаты подчеркнули важнейшую роль игр в развитии детей и социальном прогрессе во всем мире.

Как отмечают в ООН, игра - это не просто вид отдыха или развлечение, а универсальный язык, на котором говорят люди всех возрастов, невзирая на национальные, культурные и социально-экономические различия.

Ученые и эксперты призвали международное сообщество и отдельные страны уделять первостепенное внимание этому жизненно важному аспекту детства с помощью специальных стратегий и программ. Цель состоит в том, чтобы все дети, независимо от обстоятельств, имели возможность играть, развиваться и вносить позитивный вклад в жизнь общества и всего мира.

Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву и Постоянный представитель Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг присоединились к празднованию в качестве специальных гостей на мероприятии «Раннее обучение через игру», где они участвовали в игровых обучающих мероприятиях с дошкольниками из Международной школы ООН (UNIS) в Нью-Йорке.

По этому случаю региональный президент LEGO Group в Северной и Южной Америке высоко оценил роль Вьетнама в продвижении резолюции ООН и выразил надежду на продолжение сотрудничества в деле распространения важности игр для детей во всем мире. Кроме того, он также отметил поддержку Вьетнама в скором запуске фабрики LEGO в южной провинции Биньзыонг.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент То Лам председательствовал на третьем заседании Руководящего комитета по подведению итогов 40 лет Доймой

Президент То Лам председательствовал на третьем заседании Руководящего комитета по подведению итогов 40 лет «Доймой»

Согласно решению Политбюро, президент То Лам возглавил Руководящий комитет, которому поручено подвести итоги теоретических и реалистичных вопросов, связанных с сороколетним процессом «Доймой» (обновления) Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top