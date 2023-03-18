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Международный день дикой фауны и флоры 3 марта: Эффективное сохранение диких видов
Морские черепахи являются ценными, редкими и исчезающими животными в глобальном масштабе и находятся под защитой многих стран мира, включая Вьетнам. В настоящее время они встречаются только в нескольких морских районах, таких как Куангнинь, Куангчи, провинциях от Тхыатхьен-Хюэ, Дананга, Куангнама до Фуйена, Ниньтхуана..., в очень небольших количествах. В провинции Бариа-Вунгтау ежегодно рождается наибольшее количество морских черепах (около 300-400 черепах-матерей в год).
Все виды морских черепах занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и включены в Конвенцию о мигрирующих видах (CMS Convention); Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В последние годы в национальном парке Кондао проводились исследовательские мероприятия по сохранению морских черепах, такие как чипирование черепах-матерей для записи информации о количестве нереста в период размножения, цикле откладывания яиц черепахами-матерями, местах миграции материнской черепахи; спасение яиц морских черепах; размещение спутникового трекера; изучение влияния температуры в яйцевом гнезде на пол детенышей черепах; реализация программы по изучению влияния прибрежных изменений на размножение морских черепах и изучение структуры ДНК популяции морских черепах в Кондао; выявление района кормления популяции черепах методом мечения Iconel и спутниковой навигации.
Национальный парк Кондао является первым местом во Вьетнаме, где успешно и эффективно реализуется программа сохранения и спасения морских черепах, исследования биологических характеристик и эффективных моделей и методов сохранения морских черепах для подразделений по сохранению морских черепах по всей стране.
* Необходимо участие всего сообщества
Г-н Джейк Бруннер, представитель Международного союза охраны природы (МСОП) во Вьетнаме, сказал, что в последние годы биоразнообразие в целом и дикая природа в частности во Вьетнаме сталкиваются со многими проблемами. Приоритизация экономического развития сталкивается с конфликтом интересов между достижением целей экономического роста и сохранением биоразнообразия. Кроме того, Вьетнам слишком зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции. В результате безвозмездно разрушается окружающая среда. Кроме того, культурные факторы способствовали увеличению потребления продуктов из находящихся под угрозой исчезновения диких животных, таких как рога носорога, кости тигра...
Г-н Джейк Бруннер сказал, что эти три фактора сходятся вместе с тем фактом, что популяция видов в дикой природе сокращается, что поставило многие виды на грань исчезновения, а некоторые даже вымерли, как, например, яванский носорог (Rhinoceros sondaicus, октябрь 2011 года). Поэтому Вьетнаму необходимо иметь национальную систему охраняемых территорий, способную и ответственную за сохранение биоразнообразия.
Главный представитель Международного союза охраны природы во Вьетнаме заявил, что, помимо проблем, охрана дикой природы во Вьетнаме все больше привлекает внимание правительства и вклад правительства, взносы негосударственных организаций.
В Национальной стратегии сохранения биоразнообразия до 2030 г. с видением до 2050 г. защита и сохранение диких видов, особенно находящихся под угрозой исчезновения, является одним из ключевых положений. Стратегия также ставит цель, что необходимо эффективно сохранять дикие виды, особенно находящиеся под угрозой исчезновения и редкие виды с очень конкретными показателями, например, к 2030 году улучшить состояние не менее 10 видов, находящихся под угрозой исчезновения, не вымрут виды, находящиеся под угрозой исчезновения … Стратегия также излагает основное содержание для реализации и содействия сохранению диких видов, особенно исчезающих видов диких животных, таких как исследовать, оценивать, постоянно обновлять и публиковать список исчезающих и редких видов на мероприятия по сохранению.
Г-жа Хоанг Тхи Тхань Ньан, заместитель директора Департамента охраны природы и биоразнообразия (Министерство природных ресурсов и окружающей среды), сказала, что Вьетнам взял на себя множество обязательств, связанных с охраной дикой природы, таких как выполнение Конвенции о биоразнообразии; Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; Рамсарской конвенции об охране видов на территории важных водно-болотных угодий, важных для водоплавающих птиц; множество многосторонних и двусторонних соглашений о сотрудничестве, связанных с охраной дикой природы, а также охраной биоразнообразия.