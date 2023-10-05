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Международный день девочек 2023: Содействие гендерному равенству для уменьшения дисбаланса полов при рождении
В 2011 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 11 октября Международным днем девочек. Цель этого дня - повысить осведомленность о гендерном равенстве в различных областях, таких как образование, питание, здравоохранение, и побудить сообщества проводить политику, поддерживающую роль и статус женщин и девочек в частности. Это особенно важно для семей, в которых воспитываются только девочки.
Во Вьетнаме гендерный дисбаланс при рождении является демографической проблемой с 2006 года. В 2015 году соотношение полов при рождении было очень высоким и составляло 112,8 мальчиков на 100 девочек. В период 2016-2022 годов предпринимались усилия по сдерживанию роста соотношения полов при рождении, однако оно остается нестабильным и превышает естественный баланс (112 мальчиков на 100 девочек в 2022 году).
В целях практического реагирования на Международный день девочек в 2023 году управление обратилось к департаментам и агентствам с просьбой призвать общественность изменить свое мышление, восприятие и действия в отношении гендерного дисбаланса при рождении, одновременно распространяя правовые нормы, запрещающие выбор пола во время беременности.
Местным департаментам здравоохранения было поручено проводить информационные кампании по этому вопросу через различные каналы общественных СМИ, предлагать соответствующие консультации и медицинские услуги, а также следить за соблюдением соответствующих законов и политик на всех уровнях.