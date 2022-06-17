Международный аэропорт РК возобновит рейсы, связывающие Вьетнам

Международный аэропорт Муан в провинции Южная Чолла Республики Корея (РК) позволит возобновить международные рейсы, в том числе во Вьетнам, в июле этого года.

Международные воздушные маршруты, которые будут вновь открыты, соединит корейский пункт назначения с городами Дананг, Нячанг и Далат во Вьетнаме, Бангкоком в Таиланде и Улан-Батором в Монголии.

Число иностранных туристов во Вьетнаме быстро восстанавливается после того, как правительство полностью отменило меры по профилактике COVID-19, включая восстановление безвизового режима и освобождение от подтверждения теста на COVID-19 для иностранных посетителей.

Статистика показывает, что в мае Вьетнам принял 172.000 иностранных туристов, что в 12,8 раза больше, чем в прошлом году, и более 50.000 посетителей по сравнению с апрелем.

Если смотреть по странам, то в этом году РК направила во Вьетнам наибольшее количество посетителей. По состоянию на конец апреля 28.600 корейцев посетили Вьетнам с туристическими целями, что на 195% больше, чем за тот же период прошлого года. Американцы заняли второе место с 23.100 прибытиями за тот же период, а за ними следуют китайцы и японцы.