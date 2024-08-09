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Международный аэропорт Инчхон расширяет свое присутствие во Вьетнаме
Ожидается, что аэропорт Лонгтхань, расположенный в южной провинции Донгнай, поможет уменьшить заторы в перегруженном международном аэропорту Таншоннят в Хошимине – крупнейшем экономическом центре Вьетнама. Планируется, что он будет построен в три этапа с 2026 по 2050 год и обойдется в 18,3 трлн вон (13,3 млрд долларов США) для обслуживания 100 млн пассажиров и 5 млн тонн грузов.
Корпорация создала совместное предприятие с вьетнамской компанией-партнером PMI, которая выполняет базовый проект пассажирского терминала аэропорта. Корпорация лидирует в оценке технологий и затрат, опережая других международных операторов аэропортов, таких как французская ADP и немецкая Fraport.
Если контракт будет подписан, корейская компания предоставит консультационные услуги для успешного запуска аэропорта Лонгтхань. Это включает в себя разработку концепции функционирования аэропорта, разработку коммерческих стратегий и предоставление консультаций по пробной эксплуатации. Проект должен быть завершен в течение 24 месяцев с даты подписания контракта, а его стоимость составит около 11 миллиардов KRW (8,06 миллиона долларов США).
Президент и генеральный директор корпорации «Международный аэропорт Инчхон» Ли Хаг Чжэ заявил, что, подписав этот проект с Вьетнамом, корпорация создаст новую базу для своего зарубежного бизнеса в Юго-Восточной Азии, вслед за аэропортом Батам в Индонезии и аэропортом Манила на Филиппинах.
Корпорация намерена управлять более чем 10 аэропортами за рубежом к 2040 году, чтобы реализовать свою стратегию по расширению международного бизнеса и стать глобальным специалистом по аэропортам.