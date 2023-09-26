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Международный авиационный рынок демонстрирует признаки восстановления

«Международный рынок авиаперевозок продолжает сохранять динамику восстановления на большинстве традиционных рынков (кроме Китая и России) и присутствием ряда новых рынков в Центральной Азии, таких как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан», - заявил руководитель Управления гражданской авиации Динь Вьет Тханг. Согласно статистике, за 9 месяцев этого года аэропорты по всей стране приняли 89 миллионов пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них количество международных пассажиров достигло 23,7 миллиона, увеличившись на 266,8%, количество внутренних пассажиров достигло 65,2 миллиона, снизившись на 3,6%.

Вьетнамские авиалинии перевезли 44,1 млн пассажиров, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, только международные пассажирские перевозки достигли 11,5 миллионов пассажиров, что является резким увеличением более чем на 300% по сравнению с тем же периодом в прошлого года, в то время как внутренние пассажиропотоки достигли 32,6 миллионов пассажиров, что на 3,6% меньше. Ранее Управление гражданской авиации Вьетнама ожидало, что рынок авиаперевозок в 2023 году достигнет примерно 76,3 млн пассажиров.

Вьетнамские авиакомпании также активизировали операции по ряду маршрутов в Индию и Австралию, способствуя поддержанию темпов восстановления международного авиационного рынка после пандемии.

В то время как пассажирский рынок имеет тенденцию к увеличению, статистика Управления гражданской авиации Вьетнама показывает, что выпуск товаров через аэропорты снижается. В частности, за первые 9 месяцев 2023 года общий объем рынка авиационных грузов сократился примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 762 тыс. тонн. Объем грузов через аэропорты достиг 887,5 тыс тонн, снизившись на 15,3%.

Тенденция ужесточения расходов внутренних туристов, конкуренция между различными типами дорог с вводом в эксплуатацию ряда скоростных автомагистралей, продолжающаяся эскалация российско-украинского конфликта и обесценивание японского Иена, политика Китая о поощрении внутренних туристов... - являются факторами, влияющими на снижение турпотока во Вьетнам, признал Динь Вьет Тханг.

Говоря о направлении восстановления авиационного рынка в конце года, директор Управление гражданской авиации Динь Вьет Тханг заявил, что ведомство продолжит активно исследовать и внимательно следить за потребностями и ситуацией рынка, а также координировать свои действия со специализированными подразделениями авиакомпаний для разработки своевременных решений, соответствующих возможностям обслуживания сектора, открыть рейсы в туристические направления, пользующиеся спросом, а также разработать решения для усиления поддержки авиакомпаний, продолжать работать с иностранными властями для создания условий для международных полетов, способствуя восстановлению рынка внутренних и международных рейсов.

ВИА/ИЖВ

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