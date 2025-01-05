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Международные финансовые центры создадут новые движущие силы для развития
На конференции секретарь парткома города Хошимин Нгуен Ван Нэн и секретарь парткома города Дананг Нгуен Ван Куанг рассказали о подготовке к развитию финансовых центров, решениях по реализации плана действий и решениях по созданию руководящих комитетов для финансовых центров.
Александра Смит, генеральный консул Соединенного Королевства в городе Хошимин, сказала, что Вьетнам переживает важный момент, вступая в эпоху подъема нации. Строительство региональных и международных финансовых центров во Вьетнаме является одним из доказательств достижения этой цели.
Она подчеркнула, что Великобритания была и остается приверженной продолжению сотрудничества и поддержки Вьетнама в успешном строительстве региональных и международных финансовых центров.
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свою радость по поводу активного участия министерств, отраслей и населенных пунктов, а также поддержки и обмена опытом со стороны международных друзей, которые помогли укрепить уверенность в эффективном развитии региональных и международных финансовых центров во Вьетнаме.
Он сказал, что после почти 40 лет обновления Вьетнам никогда не имел такой удачи, потенциала, положения и международной репутации, как сегодня. В 2024 году социально-экономическая ситуация во Вьетнаме продолжала восстанавливаться очень позитивно, поскольку достижения следующего месяца были выше, чем предыдущего, а следующий квартал был лучше, чем предыдущий, достигнуты многие выдающиеся результаты во всех областях и лучше, чем в 2023 году.
По словам премьер-министра, Вьетнам остается яркой точкой роста и входит в группу стран с высокими темпами роста в регионе и мире с годовым темпом роста ВВП около 7%, в результате чего экономический масштаб страны составил около 470 миллиардов долларов США. Общий импортно-экспортный оборот Вьетнама достиг рекордной отметки в 810 миллиардов долларов США, а положительное сальдо торгового баланса составило 24 миллиарда долларов США. Доходы государственного бюджета достигли рекордного уровня - более 2 квадриллионов донгов, превысив 19 % от прогноза.
Приток ПИИ достиг около 40 миллиардов долларов США, что позволило Вьетнаму войти в группу 15 развивающихся стран, привлекающих самые большие объемы иностранного инвестиционного капитала в мире. Вьетнам подписал 17 ССТ и установил всеобъемлющие стратегические партнерства, стратегические партнерства и всеобъемлющие партнерства с 33 странами, включая всеобъемлющие стратегические партнерства с девятью странами.
Четко обозначив основные цели, задачи и решения в области социально-экономического развития Вьетнама в 2025 году и в ближайшие годы, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что строительство и развитие региональных и международных финансовых центров в городах Хошимин и Дананг создаст предпосылки и прочную основу для вступления страны в новую эру - эру подъема нации, превращения ее в богатую, сильную и процветающую страну, где люди становятся все более счастливыми и обеспеченными.
В последнее время общий объем социальных инвестиций во Вьетнаме достигал 33-35% ВВП, но в ближайшем будущем эта цифра должна достичь 45-50% ВВП, что эквивалентно 4-5 квадриллионам донгов, сказал он, добавив, что рынок капитала Вьетнама быстро растет, а его фондовый рынок продолжает оставаться важным каналом передачи капитала на рынке, сохраняя импульс роста по сравнению с 2023 годом.
По словам главы правительства, Вьетнам отвечает пяти требованиям для создания международного финансового центра. Среди них: 33-я по величине экономика в мире; высокие и стабильные темпы экономического роста; реализация трех стратегических прорывов и достижение положительных результатов; лидерство в регионе по развитию фондового рынка, капитализация которого достигла 7,2 квадриллиона донгов; глубокая международная экономическая интеграция, открытость которой в 1,7 раза превышает общий ВВП; политическая стабильность, социальный порядок и безопасность, поддержание мирной обстановки, сотрудничество, развитие и выгодное расположение.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что создание международных финансовых центров поможет Вьетнаму подключиться к глобальному финансовому рынку; привлечь иностранные финансовые институты, создать новые ресурсы и продвинуть существующие; использовать возможности для перемещения международных потоков инвестиционного капитала для социально-экономического развития; способствовать развитию финансового рынка Вьетнама эффективно, в соответствии с международными стандартами; и создать новую движущую силу, создав прорыв в развитии.
Он обратился к министерствам, ведомствам и местным властям с просьбой посоветовать правительству разработать и представить на рассмотрение Национального собрания механизмы и политику для международных финансовых центров; сосредоточиться на подготовке и привлечении человеческих ресурсов; развивать и обеспечивать синхронную, современную, высококачественную инфраструктуру; применять передовую науку и технологии в управлении; создать консенсус и единство всей политической системы и всех людей и предприятий в строительстве и развитии международных финансовых центров во Вьетнаме, в духе обучения в процессе работы и постепенного расширения.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от городов Хошимин и Дананг срочно рассмотреть, изучить и предложить эффективные и осуществимые задачи и решения в соответствии с политическими группами, изложенными в проекте, обеспечив синхронизацию, комплексность, последовательность целей и требований; продолжать поддерживать и расширять сотрудничество с внутренними и международными партнерами в финансовом секторе в процессе создания и развития новых финансовых услуг и продуктов, а также создания выдающихся механизмов, политики и стимулов; активно выделять бюджет и мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для инвестиций в развитие инфраструктуры для обслуживания деятельности финансовых центров.
Глава правительства потребовал от Министерства планирования и инвестиций, министерств, отраслей и центральных ведомств серьезно и решительно выполнять поставленные задачи в соответствии с Планом действий, изданным правительством, а также исследовать, внедрять, создавать и совершенствовать институты и политику в отношении финансовых центров в соответствии с Планом действий.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что отечественные и международные партнеры продолжат сопровождать правительство Вьетнама в процессе создания и развития финансовых центров; предложат политику и консультации, основанные на опыте созданных международных финансовых центров в мире, особенно центров со схожими условиями; окажут помощь в привлечении ресурсов и подключении крупных потенциальных инвесторов к участию в финансовых центрах Вьетнама.
Создание региональных и международных финансовых центров во Вьетнаме является неотложной задачей, которой уделяется большое внимание со стороны руководства партии, государства и правительства, - сказал он, добавив, что это работа всей партии, всей политической системы, всего народа и бизнеса при сотрудничестве и поддержке международных друзей.
Руководствуясь девизом: вместе слушать и понимать; разделять видение и действия; вместе работать, вместе наслаждаться, вместе побеждать и вместе развиваться, премьер-министр Фам Минь Тьинь верит, что Вьетнам добьется успехов в создании и развитии региональных и международных финансовых центров, способствуя развитию и общему процветанию региона и мира.