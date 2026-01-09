Международные СМИ позитивно оценивают темпы экономического роста Вьетнама

После того как Статистическое управление объявило, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама в 2025 году составил 8,02%, многие ведущие международные средства массовой информации одновременно опубликовали материалы с высокой оценкой данного результата, рассматривая Вьетнам как один из немногих позитивных примеров экономики Азии на фоне сохраняющейся неопределённости в мировой торговле.



По данным интернет-издания Nikkei Asia, темп роста в 8,02% в 2025 году стал самым высоким показателем экономики Вьетнама за последние три года и одновременно вошёл в группу экономик с наивысшими темпами роста за последние 15 лет. Рост был обеспечен равномерным восстановлением всех ключевых секторов экономики, в частности промышленность и строительство выросли на 8,95%, а сектор услуг — на 8,62%.





Пошив экспортной продукции для испанского рынка на швейной компании «Хогыом» (Хынгйен). (Фото: ВИА)

Nikkei Asia отмечает, что данный результат свидетельствует о сохранении высокой устойчивости вьетнамской экономики, несмотря на то, что 2025 год оказался периодом значительных потрясений для мировой торговли, особенно в условиях введения Соединёнными Штатами дополнительных тарифов на импортируемые из Вьетнама товары.



В статье, посвящённой экономике Вьетнама в 2025 году, журнал The Diplomat подчёркивает, что достигнутые темпы роста выглядят ещё более впечатляюще на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа начала вводить 20-процентные пошлины на вьетнамские товары с августа 2025 года. По оценке The Diplomat, тот факт, что экспорт Вьетнама в США продолжал расти несмотря на тарифные барьеры, подтверждает важную роль страны в глобальной цепочке поставок. Приводимые журналом данные показывают, что общий объём экспорта Вьетнама в 2025 году достиг примерно 475 млрд долларов США, увеличившись на 17% по сравнению с 2024 годом.

В настоящее время Вьетнам является одним из ключевых звеньев глобальной цепочки поставок в таких отраслях, как электроника, текстиль, обувная промышленность и производство потребительских товаров. Многие транснациональные корпорации, включая Samsung, Apple и Nike, продолжают размещать во Вьетнаме крупные сборочные мощности, используя импортные комплектующие и сырьё, преимущественно из Китая, перед последующим экспортом продукции в США и на другие рынки.



Особого внимания заслуживает тот факт, что поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжает рассматриваться международными СМИ как один из важнейших опорных факторов экономического роста. Nikkei Asia сообщает, что объём освоенных ПИИ во Вьетнаме в 2025 году составил около 27,62 млрд долларов США, увеличившись на 9% по сравнению с 2024 годом и достигнув рекордного уровня за всю историю.



Информационное агентство AP в материалах, отражающих реальную ситуацию в провинции Бакнинь — крупном промышленно-производственном центре на севере Вьетнама, отмечает, что страна является одним из государств, наиболее активно привлекающих иностранных инвесторов. По оценке AP, растущее присутствие предприятий с иностранными инвестициями способствует формированию Вьетнама как нового производственного хаба Азии и одновременно укрепляет его стремление стать новым «экономическим тигром» региона.



AP также указывает, что Правительство Вьетнама активно наращивает государственные инвестиции и развивает инфраструктуру с целью поддержания динамики роста в средне- и долгосрочной перспективе. Одновременная реализация 234 крупных проектов с совокупным объёмом инвестиций более 129 млрд долларов США в сжатые сроки рассматривается как важный шаг по укреплению инфраструктурного потенциала, снижению логистических издержек и содействию привлечению высокотехнологичных инвестиций.



Международные СМИ отмечают, что в 2026 году Вьетнаму по-прежнему предстоит столкнуться с рядом внешних вызовов, включая риски торговой политики, конкуренцию за привлечение инвестиций в регионе и давление, связанное с необходимостью модернизации инфраструктуры и логистики. Однако, по оценке AP, продолжение административных реформ, ускорение инфраструктурных инвестиций и расширение экспортных рынков на Ближний Восток, в Африку, Латинскую Америку и Индию рассматриваются как ключевые направления для поддержания устойчивых темпов роста.



Правительство Вьетнама ставит целью обеспечить высокие темпы роста в период 2026–2030 годов на уровне не ниже 10% в год. По мнению международных СМИ, при условии дальнейшего использования преимуществ позиции страны в глобальной цепочке поставок, поддержания макроэкономической стабильности и повышения качества роста Вьетнам имеет веские основания сохранить статус одной из самых быстрорастущих экономик региона в ближайшие годы.