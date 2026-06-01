Международные СМИ подчёркивают послание Генерального секретаря, Президента государства То Лама о роли Азиатско-Тихоокеанского региона
Как отмечает сингапурская газета The Straits Times от 30 мая, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам заявил, что нынешняя нестабильность отражает три фундаментальных кризиса, развивающихся одновременно и взаимно влияющих друг на друга. Это кризис международного порядка, кризис моделей развития и кризис стратегического доверия. Все три кризиса особенно отчётливо проявляются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который, получая значительные выгоды от глобализации, одновременно испытывает прямое давление вследствие фрагментации цепочек поставок, изменения климата, технологической трансформации и новой геоэкономической конкуренции. The Straits Times приводит слова Генерального секретаря, Президента государства То Лама: «Именно потому, что Азиатско-Тихоокеанский регион является местом концентрации вызовов, он должен стать и местом зарождения решений».
Газета также обращает внимание на то, что руководитель Партии и Государства Вьетнама посвятил значительную часть своего программного выступления обсуждению кризиса международного порядка, подчеркнув необходимость укрепления международного права и принципа сдержанности. По оценке The Straits Times, эти послания отражают подход Вьетнама к возникающим вызовам в сфере безопасности и развития в регионе.
Разделяя аналогичный взгляд на вызовы, с которыми сталкиваются регион и мир, турецкое государственное информационное агентство Anadolu (AA) опубликовало материал, в котором отмечается, что центральным посланием выступления Генерального секретаря, Президента государства То Лама стал призыв к укреплению диалога, сотрудничества и сдержанности для противодействия нарастающей нестабильности в международном порядке.
Агентство приводит слова Генерального секретаря, Президента государства То Лама о необходимости продвижения духа «ответственного сосуществования», расширения «диалога», «прозрачности» и более действенных механизмов сотрудничества вместо разделения и дефицита доверия.
Anadolu также уделило особое внимание позиции Вьетнама, изложенной Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом: «Диалог должен помогать своевременно выявлять риски, обмениваться информацией, сохранять каналы связи в периоды напряжённости и не допускать перерастания разногласий в кризис», чтобы совместно формировать мирный, стабильный, развивающийся, устойчивый и способный заранее снижать риски Азиатско-Тихоокеанский регион.
В публикации агентства Anadolu также обращается внимание на оценку, согласно которой недавняя напряжённость на стратегически важных морских маршрутах Ближнего Востока показывает, что конфликт в одной горячей точке способен быстро оказать влияние на торговлю, энергетику, логистику и социально-экономическую жизнь многих регионов мира.
Американская газета The New York Times также уделила внимание программному выступлению Генерального секретаря, Президента государства То Лама на Диалоге «Шангри-Ла», подчеркнув взаимосвязь между миром, стабильностью и устойчивым развитием. По данным издания, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что сегодняшняя нестабильность обусловлена не только военными конфликтами, но и сбоями в процессах развития. Поэтому укрепление обороны является законной необходимостью, однако устойчивую безопасность невозможно обеспечить исключительно военной мощью, тем более невозможно построить её на гонке вооружений. Государствам необходима модель развития, обладающая высокой устойчивостью к внешним потрясениям. Газета приводит слова Генерального секретаря, Президента государства То Лама: «Когда сотрудничество обеспечивает безопасность, средства к существованию и повышение качества жизни людей, стратегическое доверие будет укрепляться и развиваться».
Ссылаясь на оценки ряда международных экспертов, The New York Times отмечает, что выступление Генерального секретаря, Президента государства То Лама на ведущем региональном форуме по вопросам безопасности отражает стремление Вьетнама играть более активную роль в продвижении диалога, сотрудничества и совместном решении общих вызовов региона и мира.