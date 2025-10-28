Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Международные СМИ отмечают растущую роль Вьетнама на мировой арене и значение Ханойской конвенции

По сообщениям изданий Geopolitical Monitor (Канада) и Channel News Asia (Сингапур), церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности (Ханойской конвенции) стала важной вехой в 47-летнем сотрудничестве между Вьетнамом и ООН, отражая стремление страны внести свой вклад в формирование глобальных правил цифрового управления.
Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш фотографируются с главами делегаций на церемонии подписания Ханойской конвенции. Фото: ВИА
Как отмечают международные издания, для Вьетнама проведение церемонии подписания крупного многостороннего договора ООН стало значительным дипломатическим достижением, наглядным свидетельством растущего международного авторитета страны и её приверженности укреплению глобальной киберустойчивости в условиях участившихся атак на критически важную инфраструктуру.

По данным агентства Sputnik (Россия), Ханойская конвенция стала первым документом подобного уровня, носящим имя столицы Вьетнама - признанием конструктивного вклада страны в процесс разработки документа и её возрастающего влияния на ключевые международные вопросы. В публикации также подчёркивается, что для России принятие Ханойской конвенции имеет особое значение в контексте двусторонних отношений, а также отмечаются усилия Вьетнама по укреплению национальной кибербезопасности.

Новозеландское издание Scoop.co.nz отметило, что мероприятие в Ханое стало результатом пятилетних переговоров с участием государств - членов ООН, экспертов, гражданского общества, научных кругов и частного сектора. Конвенция формирует единые международные рамки борьбы с киберпреступностью, устанавливает унифицированные определения, общие стандарты расследования и механизмы поддержки жертв, открывая новую эру в защите пользователей интернета.

Для правительств, бизнеса и пользователей интернета Ханойская конвенция, как ожидается, принесёт ощутимые изменения после вступления в силу. Расследования по делам, связанным с программами-вымогателями, фишингом, онлайн-эксплуатацией детей, отмыванием криптовалют и транснациональными мошенническими схемами, теперь будут опираться на более прочную правовую основу, направленную на ускорение международного сотрудничества, сокращение «убежищ» для киберпреступников, усиление защиты жертв и повышение эффективности мер сдерживания.

Согласно официальному сайту ООН news.un.org, на сегодняшний день Ханойскую конвенцию подписали 72 страны, включая 64 участницы пленарного подписания. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это историческим шагом на пути к более безопасному цифровому миру. Церемония, организованная совместно Вьетнамом и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), объединила высокопоставленных официальных лиц, дипломатов и экспертов из всех регионов мира.

Издание Algerie360 (Алжир) отметило, что большое число стран-подписантов отражает широкий глобальный консенсус в отношении этой важной правовой рамки. Между тем южнокорейская телерадиокомпания KBS подчеркнула, что участие более 70 стран, значительно превышающее минимальные 40, необходимые для вступления конвенции в силу, позволяет ожидать реального и эффективного прогресса в борьбе с онлайн-мошенничеством в рамках более чёткой правовой и кооперационной системы.

ВИА/ИЖВ

