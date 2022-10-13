НОВОСТИ
Международные СМИ освещают успех политики обновления (Доймой) во Вьетнаме
В статье говорится, что раньше Вьетнам невысоко оценивался в Индо-тихоокеанском регионе с ВВП на душу населения на уровне 98 долл. США в 1990 году.
К концу 1993 года, около 79,7% населения Вьетнама впало в нищету, однако, к 2006 году уровень нищеты снизился на 50,6%, и к 2020 году он остался на уровне 5%. По словам автора, эти цифры свидетельствуют об успешной ликвидации бедности и уменьшения голода.
В статье подчеркивается, что 6-й Съезд Коммунистической партии Вьетнама в декабре 1986 г. принял начал политику обновления (Доймой), создав основу для позитивных изменений в последующие годы.
К 1987 коду Вьетнам принял новый закон о инвестициях, открыв страну для иностранных инвесторов. Вьетнам впервые разрешил компании со 100% иностранные инвестиции, обеспечил безопасность вложений и имущества иностранных инвесторов.
Благодаря тому, что Вьетнам становится динамичной развивающейся страной в мире, он дает новые возможности частным лицам и предприятиям.
После Доймой ВВП страны увеличился в 6 раз. В настоящее время, Вьетнам является одной из крупнейших стран-производителей риса в мире и важной страной-экспортером электроники.