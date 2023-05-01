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НОВОСТИ

Международные СМИ называют Вьетнам «магнитом» для инвесторов

По мнению многих международных газет и экспертов, при стабильной экономической политике и растущем доверии инвесторов экономика Вьетнама продолжит неуклонно расти в этом и следующем году, создавая положительную движущую силу для роста региональной экономики. Британский журнал Thebanker 28 апреля опубликовал статью автора Питера Янссена, в которой говорится, что Вьетнам пережил пандемию COVID-19 лучше, чем большинство стран Юго-Восточной Азии, и остаётся « магнитом» для прямых иностранных инвестиций. Согласно статье, около 40% японских компаний стремятся перенести производство за границу, рассматривая Вьетнам в качестве приоритетного варианта. Китайские компании, особенно те, которые входят в кластер цепочки поставок для сектора электроники, переносят производство во Вьетнам. Thebanker высоко оценивает управленческую политику вьетнамского правительства, направленную на поддержание роста экономики, отказываясь от крупных программ поддержки, которые могут привести к увеличению государственных долгов.

Американский веб-сайт Fiber2fashion процитировал недавний отчет о том, что европейские бизнесмены считают Вьетнам привлекательным направлением для инвесторов. В частности, некоторые назвали Вьетнам одним из трех самых привлекательных направлений в мире для инвесторов. Согласно данным Bloomberg, объем ПИИ во Вьетнам сохраняется на довольном позитивном уровне. В 2022 году этот показатель составил почти 28 миллиардов американских долларов.

Оценивая среднесрочные перспективы экономики Вьетнама на ближайшие 5 лет, кредитно-рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что многие положительные факторы роста создают благоприятные условия для быстрого роста экономики Вьетнама. Ожидается, что это будет способствовать сильному росту общего ВВП страны и ВВП на душу населения.

ИЖВ/ВИА

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