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Международные СМИ называют Вьетнам «магнитом» для инвесторов
Американский веб-сайт Fiber2fashion процитировал недавний отчет о том, что европейские бизнесмены считают Вьетнам привлекательным направлением для инвесторов. В частности, некоторые назвали Вьетнам одним из трех самых привлекательных направлений в мире для инвесторов. Согласно данным Bloomberg, объем ПИИ во Вьетнам сохраняется на довольном позитивном уровне. В 2022 году этот показатель составил почти 28 миллиардов американских долларов.
Оценивая среднесрочные перспективы экономики Вьетнама на ближайшие 5 лет, кредитно-рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что многие положительные факторы роста создают благоприятные условия для быстрого роста экономики Вьетнама. Ожидается, что это будет способствовать сильному росту общего ВВП страны и ВВП на душу населения.