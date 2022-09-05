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НОВОСТИ

Международные СМИ назвали Вьетнам важным звеном цепи поставок в Азии

Всё больше многонациональных корпораций, особенно высокотехнологических, инвестирует во Вьетнам

Вьетнам стал важным звеном цепи поставок в Азии и новым направлением для ряда компаний, желающих диверсифицировать цепочки поставок. Всё больше многонациональных корпораций, особенно высокотехнологических, инвестирует во Вьетнам. Об этом написали многие международные газеты в последнее время.

Японский сайт Nikkei Assia сообшил, что Вьетнам стал привлекательным направлением для мировых производителей чипов. Кроме Apple и Samsung, компания  Panasonic расширяет масштаб деятельности во Вьетнаме. Также американская компания Synopsys объявила об оказании Вьетнаму поддержки в подготовке инженеров и создании центра разработки чипов во Вьетнаме.

Согласно сайту Retail news, корпорация Boeing намерена развивать цепочку поставок во Вьетнаме путём превращения вьетнамских компаний в поставщиков.

Сайт Vietnam Briefing опубликовал статью «Почему Вьетнам стал перспективным выбором для американских компаний в Азии?». По мнению автора статьи, причиной этого являются квалифицированная и недорогая рабочая сила Вьетнама, стабильная инфраструктура, безопасная среда и присоединение страны к соглашениям о свободной торговле.

VOV/VNA

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