Международные СМИ высоко оценили программное выступление Генерального секретаря, Президента государства То Лама на 23-м Диалоге «Шангри-Ла»
По сообщению корреспондента ВИА в Джакарте, индонезийская газета Kontan отметила, что одним из ключевых акцентов выступления стало предупреждение о трёх крупных кризисах, тесно связанных между собой: кризисе международного порядка, кризисе моделей развития и кризисе стратегического доверия между государствами. Издание подчеркнуло, что постановка проблемы «кризиса доверия» в один ряд с вызовами в сфере безопасности и развития свидетельствует о комплексном подходе Вьетнама к современным глобальным потрясениям.
В свою очередь сингапурский телевизионный и цифровой новостной канал CNA обратил особое внимание на тезис Генерального секретаря, Президента государства То Лама о том, что «три кризиса современного мира не являются неизбежностью, которую человечество обязано принять». В своём программном выступлении на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» То Лам призвал укреплять международное право, продвигать инклюзивные и устойчивые модели роста, а также расширять диалог, прозрачность и сотрудничество между государствами для предотвращения нарастающей нестабильности.
Китайское информационное агентство Синьхуа уделило особое внимание положениям, касающимся центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По оценке агентства, вьетнамский лидер подчеркнул, что Азиатско-Тихоокеанский регион «имеет общие интересы в области мира, взаимосвязанности и развития, а также богатый опыт многоуровневого сотрудничества», отметив при этом, что АСЕАН продолжает играть роль «структуры диалога и баланса». Агентство особо выделило мысль То Лама о том, что центральная роль АСЕАН не является чем-то само собой разумеющимся и должна поддерживаться посредством единства, стратегической автономии и способности формировать общую региональную повестку дня.
В то же время газета South China Morning Post (SCMP) специального административного района Гонконг (Китай) отметила, что выступление предложило заслуживающую внимания концептуальную основу для укрепления стратегического доверия в условиях быстро меняющейся региональной среды безопасности. По мнению издания, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам охарактеризовал кризис доверия как «тихий, но опасный кризис», когда государства всё чаще рассматривают действия друг друга через призму подозрительности и тревоги.
Вьетнамский лидер также предупредил, что стремительное развитие таких сфер, как искусственный интеллект (ИИ), большие данные, квантовые технологии, киберпространство и автоматизированные системы, может усиливать риски недопонимания, ошибочных расчётов и дестабилизации при отсутствии надлежащих механизмов управления. В этой связи он призвал создавать механизмы экстренной связи, расширять диалог, разрабатывать кодексы поведения и обеспечивать сохранение за человеком окончательного права принятия решений по вопросам, затрагивающим безопасность и мир.
Турецкое информационное агентство Anadolu особо выделило проходящий через всё выступление призыв Генерального секретаря, Президента государства То Лама к государствам проявлять большую сдержанность, укреплять сотрудничество и урегулировать разногласия посредством диалога, а не конфронтации. По оценке агентства, вьетнамский лидер подчеркнул необходимость заблаговременного предотвращения рисков до перерастания их в кризисы, а не реагирования лишь после эскалации напряжённости.
Международные аналитики также считают, что выступление Генерального секретаря, Президента государства То Лама в качестве основного докладчика на одном из важнейших форумов по вопросам безопасности в Азии отражает всё более заметную роль и растущий авторитет Вьетнама в решении региональных и глобальных вопросов. По мнению многих экспертов, выступление чётко продемонстрировало последовательную позицию Вьетнама по продвижению многосторонности, уважению международного права, укреплению центральной роли АСЕАН и развитию доверия между государствами для эффективного реагирования на всё более сложные вызовы современного мира.
23-й Диалог «Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 29 по 31 мая при участии министров обороны, высших военачальников, учёных и ведущих экспертов по вопросам безопасности со всего мира. В условиях усиления стратегической конкуренции между крупными державами, затяжных конфликтов и глобальных экономических и технологических потрясений послание Генерального секретаря, Президента государства То Лама многие наблюдатели рассматривают как призыв к укреплению диалога, сотрудничества и общей ответственности во имя сохранения мира, стабильности и устойчивого развития как в регионе, так и во всём мире.