Международные СМИ высоко оценивают оперативные меры Правительства Вьетнама по реагированию на разрушительные наводнения

Мировое сообщество высоко оценивает оперативную реакцию Вьетнама, решительные директивы и эффективную межведомственную координацию в ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В материалах ведущих изданий, таких как Reuters, AFP, AP и ряда других международных СМИ, подчеркивается масштаб человеческих и материальных потерь, а также тяжелое воздействие на сельское хозяйство.

По данным Reuters, со ссылкой на Департамент по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, в ряде районов количество осадков превысило 1 900 мм всего за одну неделю.

Немецкая телерадиокомпания DW цитирует заместителя премьер-министра Хо Куок Зунга, который сообщил, что местные власти мобилизовали военных, полицию и силы безопасности для эвакуации жителей в безопасные районы. Вьетнамская армия задействовала широкий спектр техники, от лодок и кораблей до вертолетов, чтобы добраться до изолированных населенных пунктов.

Тем временем Channel News Asia (Сингапур) отмечает, что спасательным группам на местах приходилось добираться до домов по одному, в некоторых случаях вскрывая окна или крыши, чтобы освободить людей, оказавшихся в ловушке внутри.

Наряду с усилиями внутри страны многие международные организации и неправительственные структуры также оперативно мобилизовали помощь. Как сообщает The Diplomat, ЮНИСЕФ, Международная организация по миграции (МОМ), а также партнеры из США, ЕС, Японии, Республики Корея, Австралии и других стран приступили к предоставлению материальной помощи, финансовой поддержки и направлению специалистов в наиболее пострадавшие районы. Сотрудничество между Правительством Вьетнама и международным сообществом названо своевременным и эффективным, что значительно усилило усилия по оказанию помощи пострадавшим от наводнений регионам.

В Австралии телеканал ABC News 22 ноября транслировал кадры из репортажа VTV1 Вьетнамского телевидения, на которых запечатлены эвакуация людей с затопленных крыш и продолжающиеся спасательные операции в условиях неблагоприятной погоды.

В самой стране Правительство Вьетнама утвердило экстренный пакет помощи стоимостью 700 млрд донгов (26,56 млн долларов США) для наиболее пострадавших провинций. По состоянию на 12:00 22 ноября Комитеты Отечественного фронта Вьетнама всех уровней собрали более 2,8 трлн донгов пожертвований для поддержки пострадавших от наводнений сообществ.

Международные СМИ и организации высоко оценивают своевременную реакцию Вьетнама, четкое руководство и скоординированные действия спасательных сил, расценивая их как убедительное свидетельство потенциала страны в реагировании на стихийные бедствия, ее сплоченности и приверженности делу защиты населения перед лицом все более сложных климатических вызовов.