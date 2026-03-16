Международные СМИ впечатлены "днём общенационального праздника" во Вьетнаме

Многочисленные представители этнических меньшинств из бывшей революционной базы общины Гао (провинция Зялай) приходят голосовать с самого раннего утра. (Фото: ВИА)



15 марта многие международные информационные агентства и средства массовой информации сообщили о выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов во Вьетнаме, рассматривая их как важное политическое событие, происходящее после XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и в условиях продолжения реализации страной целей социально-экономического развития на новом этапе.

Событие освещали средства массовой информации стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Китая, России, Кубы, а также западные информационные агентства.



Согласно публикации национального информационного агентства Малайзии BERNAMA, выборы проходят в условиях, когда Вьетнам продолжает активно продвигать цели социально-экономического развития и совершенствовать систему политики для нового этапа развития. В статье подчёркивается, что всеобщие выборы являются не только возможностью для почти 79 миллионов избирателей по всей стране реализовать своё избирательное право и гражданскую обязанность, избрав достойных представителей, которые будут выражать их волю и устремления в НС и Народных советах нового срока полномочий, но и конкретным шагом в реализации Резолюции XIV съезда КПВ, тесно связанным с кадровой работой Партии и ответственностью различных уровней управления.



В публикации BERNAMA также подчёркивается, что событие проходит на фоне того, что примерно за 40 лет политики обновления (Доймой) Вьетнам добился значительных и исторически значимых достижений во многих сферах общественной жизни. В статье также описывается процесс реформирования государственного аппарата, направленный на создание компактной, эффективной и действенной системы управления.



В то же время малайзийская газета The Star опубликовала аналитическую статью о парламентских выборах во Вьетнаме, которые проводятся раз в пять лет для избрания примерно 500 депутатов НС XVI созыва, а также депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов. По оценке издания, это важное политическое событие, демонстрирующее право народа участвовать в управлении страной через избрание достойных представителей в органы государственной власти.



Телеканал Al Jazeera показал кадры ярких баннеров и красных флагов с жёлтой звездой, развешанных вдоль улиц столицы Ханоя, которые наглядно передают атмосферу "дня общенационального праздника". Канал также привёл мнения некоторых избирателей, выразивших надежду, что депутаты НС и Народных советов нового созыва продолжат продвигать процесс модернизации страны в условиях положительного экономического роста Вьетнама за прошедший год и реализации масштабных реформ под руководством Генерального секретаря То Лама.



Al Jazeera также процитировал слова Генерального секретаря То Лама, сказанные журналистам сразу после голосования утром 15 марта в Ханое:

"Это реализация прямого демократического права выбирать тех, кому мы доверяем и кого считаем достойными продолжать руководить развитием страны и местностей".



В Китае агентство Синьхуа особо подчеркнуло высокий уровень организации, масштаб и политическое значение выборов, отметив, что почти 79 миллионов избирателей по всей стране приняли участие в голосовании за 500 депутатов НС XVI созыва, одновременно избирая депутатов Народных советов всех уровней нового срока полномочий.



Кроме того, о выборах во Вьетнаме сообщили и другие международные СМИ, включая радио Sputnik (Россия), Центральное телевидение Китая (CCTV), кубинское информационное агентство Prensa Latina, а также ряд западных информационных агентств. Все они подчеркнули, что выборы являются важным политическим событием во Вьетнаме и передают образ "общенационального праздника", отмечая при этом, что нынешние выборы характеризуются рядом значимых нововведений и отражают совершенствование организационной работы и механизмов их проведения.