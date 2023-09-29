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Международные посетители Ханоя превышают цель на весь 2023 год
По сравнению с целью на весь 2023 год в 22 миллионах туристов, включая 3 миллиона иностранных и 19 миллионов отечественных туристов, число иностранных посетителей столицы за первые 9 месяцев 2023 года превысило эту цель.
Департамент туризма Ханоя внедряет новые виды туризма, связанные с сильными сторонами каждого населенного пункта, такие как: спортивный туризм в уезде Шокшон; виды общественного туризма, связанные со здравоохранением в уездах Бави, Шокшон; полет на воздушных шарах в районе Тэйхо, Лонгбьен, город Шонтай... Город завершил планирование строительства ряда туристических функциональных зон и проектов развития туризма в уездах Бави, Хыонгшон - Куаншон, гора Шок – озеро Донгкуан, Ванчи – Колоа. В то же время город завершает систему инфраструктуры туристических направлений, включающую: систему транспортной инфраструктуры, соединяющую туристические направления с городскими и национальными дорожными системами, систему инфраструктуры, обслуживающую туристическую деятельность.
Пропаганда и продвижение имиджа Ханоя продолжаются. В частности, Департамент туризма использует различные формы коммуникации на цифровых платформах, веб-сайтах, платформах социальных сетей (Youtube, Facebook, Tiktok...) и другие соответствующие формы распространения в киберпространстве для обеспечения широкого распространения информации и привлечения посетителей в столицу посланием «Ханой – приезжайте, чтобы полюбить» и «Ханой – безопасное, дружелюбное, качественное, привлекательное туристическое направление».