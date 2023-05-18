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Международное сообщество придает большое значение растущей роли и позиции Вьетнама в регионе и мире
Вьетнам является одной из восьми стран, приглашенных Японией в качестве председателя для участия в саммите «Большой семерки» G7. Все приглашенные страны расположены в Южном полушарии или являются важными странами-партнерами Токио. В частности, Юго-Восточная Азия является единственным регионом, в который приглашены две страны, включая Индонезию, председательствующую в АСЕАН, и Вьетнам.
Это уже третий раз, когда вьетнамские лидеры присутствуют на саммите G7, и второй раз, когда Вьетнам был приглашен в качестве независимой страны, не представляющей организаций, ассоциаций или группу стран региона.
Тот факт, что Вьетнам по-прежнему приглашают на расширенный саммит G7 в Хиросиме, Япония, показывает, что международное сообщество действительно придает большое значение растущей роль и позиции Вьетнама в регионе и в мире. А также усилиям и конструктивным и ответственным вкладам Вьетнама в общие международные вопросы, такие как устойчивое развитие, борьба с изменением климата, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность....
Тот факт, что Япония еще раз пригласила премьер-министра Вьетнама принять участие в расширенном саммите G7, также является демонстрацией обширного стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии между двумя странами, которое активно развивается, показав, что Япония действительно придает большое значение роли и позиции Вьетнама в регионе, и что Вьетнам будет продолжать координировать и поддерживать Японию на форумах, а также активно высказываться и вносить свой вклад в решение общих международных и региональных вопросов.
Говоря о сотрудничестве между Вьетнамом и такими организациями, как G7 в целом, и соответствующими государствами-членами в частности, посол подчеркнул, что группа G7 состоит из семи ведущих промышленно развитых стран мира, представляет важнейшую группу сил в системе глобального управления, на долю которого приходится около 47% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), и является форумом, помогающим ведущим развитым странам добиваться консенсуса и унифицировать взгляды и позиции по региональным и международным вопросам.
Сотрудничество с «Большой семеркой» в целом и с каждой страной-членом «Большой семерки» в частности является необходимостью и политической решимостью сторон в содействии реализации отношений сотрудничества содержательным и эффективным образом на благо каждой страны, во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире. Все страны «Большой семерки» придают большое значение сотрудничеству с Вьетнамом и желают укреплять многогранное взаимовыгодное сотрудничество, тем самым способствуя укреплению влияния в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Непосредственно перед тем, как объявить о приглашении, премьер-министр Кисида объявил об инвестициях в размере 75 млрд. долл. США в строительство инфраструктуры в качестве вклада в программу развития свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона; Саммит также рассматривают как возможность обсудить сотрудничество с развивающимися странами, в частности, обсудить финансирование развития, и возможность обсудить пути решения глобальных проблем продовольственной и экологической безопасности.
Недавно Вьетнам осуществил ряд комплексных мер по преобразованию энергетики и трансформировал свою модель роста в "зеленую" и циркулярную; создал Национальный руководящий комитет во главе с премьер-министром для выполнения своего обязательства по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, что получило высокую оценку международного сообщества и членов G7 договорились о включении Вьетнама в список приоритетных стран G7 в области энергетического сотрудничества. Это даст Вьетнаму возможность получить доступ к этим инвестициям и в то же время укрепить сотрудничество со странами G7 для преобразования экономической модели и восстановления экономики после коронавируса. Оценивая отношения между Вьетнамом и Японией за последние 50 лет и перспективы на предстоящий период, посол сказал, что этот визит в Японию премьер-министра Фам Минь Тьиня свидетельствует о последовательном подходе Вьетнама в отношениях с Японией, придавая большое значение и приоритет укреплению обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией для процветания и развития в Азии. Это также является возможностью для дальнейшего продвижения конкретных мер по соединению двух экономик посредством инвестиций, торговли и сотрудничества в области ОПР, а также для укрепления сотрудничества во всех областях. Поездка является свидетельством политического доверия между двумя странами, подтверждением инициативы и ответственности Вьетнама в решении глобальных проблем, и в то же время создавая дополнительный импульс для углубления вьетнамо-японского всеобъемлющего партнерства. С момента установления дипломатических отношений в 1973 году, отношения между Вьетнамом и Японией непрерывно развивались на протяжении более 50 лет во многих областях, включая политику, экономику, культуру и спорт, от уровня национального руководства до низового уровня.
В ближайшее время посольство будет продолжать содействовать эффективной реализации плана двустороннего сотрудничества, включая планы по обмену делегациями, особенно делегациями высокого уровня, укреплять сотрудничество во многих областях от политики, дипломатии до национальной обороны, безопасности, торговли, инвестиции, труда, образования, культуры, здравоохранения, науки и технологии, туризма, местного сотрудничества, обмена контактами между людьми... И в то же время, поддерживая вьетнамскую диаспору в Японии, которая в настоящее время насчитывает почти полмиллиона человек и является вторым по величине сообществом экспатов в Японии, стабильно жить, учиться и работать в Японии, продолжать вносить важный вклад в социальное развитие двух стран.