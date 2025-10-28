НОВОСТИ
Международное сообщество высоко оценивает проведение во Вьетнаме церемонии подписания Ханойской конвенции
Люкманов, который также является специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, отметил, что торжественная церемония подписания стала результатом тщательной подготовки со стороны Вьетнама. Он добавил, что Россия входила в число стран, выступивших с инициативой разработки конвенции в 2019 году, и сразу же поддержала предложение Вьетнама провести церемонию подписания в Ханое.
По словам российского представителя, цель конвенции - предоставить государствам набор необходимых инструментов для борьбы с киберпреступностью. Пятилетние переговоры, несмотря на трудности, завершились успешно, поскольку государства-члены ООН признали важность создания подобной правовой основы. Россия внесла вклад в программу ханойского мероприятия, организовав круглый стол по вопросам повышения потенциала, технической поддержки и проведению учений по отражению кибератак.
Он подчеркнул, что человеческий фактор является важнейшим элементом в борьбе с киберпреступностью и играет ключевую роль в укреплении сотрудничества между Вьетнамом и Россией в данной сфере.
В интервью Вьетнамскому информационному агентству министр юстиции и конституционного развития Южно-Африканской Республики Ммамилоко Т. Кубайи подтвердила, что Ханойская конвенция имеет важное значение для международного сообщества, поскольку содержит положения, направленные на защиту экономики, инфраструктуры и уязвимых групп населения.
Она отметила, что это технологически нейтральная конвенция, открывающая путь к международному сотрудничеству, в том числе между Вьетнамом и Южной Африкой, в сфере обмена навыками, знаниями и техническим опытом.
Министр подчеркнула, что Вьетнам заслуженно стал страной-хозяйкой этого мероприятия, охарактеризовав Ханой как мирный и красивый город. Она отметила, что церемония подписания собрала национальных лидеров и министров, что продемонстрировало их приверженность конвенции и уважение к Вьетнаму.
Кубайи добавила, что конвенция создаст основу для обмена мнениями между Вьетнамом и Южной Африкой, особенно после государственного визита Президента Южно-Африканской Республики во Вьетнам, направленного на повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнёрства. Обе страны поддерживают прочные связи и оказывают взаимную поддержку на многосторонних площадках, включая ООН.