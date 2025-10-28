Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Международное сообщество высоко оценивает проведение во Вьетнаме церемонии подписания Ханойской конвенции

Церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности (Ханойской конвенции) и конференция на высоком уровне, прошедшие в Ханое 25–26 октября, получили широкое признание со стороны международного сообщества как за их значимость, так и за активную роль Вьетнама в качестве страны-хозяйки.
  Артур Люкманов, директор Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России. Фото: ВИА  
Выступая перед журналистами на полях мероприятия, директор Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Артур Люкманов выразил удовлетворение ходом церемонии.

Люкманов, который также является специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, отметил, что торжественная церемония подписания стала результатом тщательной подготовки со стороны Вьетнама. Он добавил, что Россия входила в число стран, выступивших с инициативой разработки конвенции в 2019 году, и сразу же поддержала предложение Вьетнама провести церемонию подписания в Ханое.

По словам российского представителя, цель конвенции - предоставить государствам набор необходимых инструментов для борьбы с киберпреступностью. Пятилетние переговоры, несмотря на трудности, завершились успешно, поскольку государства-члены ООН признали важность создания подобной правовой основы. Россия внесла вклад в программу ханойского мероприятия, организовав круглый стол по вопросам повышения потенциала, технической поддержки и проведению учений по отражению кибератак.

Он подчеркнул, что человеческий фактор является важнейшим элементом в борьбе с киберпреступностью и играет ключевую роль в укреплении сотрудничества между Вьетнамом и Россией в данной сфере.
В интервью Вьетнамскому информационному агентству министр юстиции и конституционного развития Южно-Африканской Республики Ммамилоко Т. Кубайи подтвердила, что Ханойская конвенция имеет важное значение для международного сообщества, поскольку содержит положения, направленные на защиту экономики, инфраструктуры и уязвимых групп населения.

Она отметила, что это технологически нейтральная конвенция, открывающая путь к международному сотрудничеству, в том числе между Вьетнамом и Южной Африкой, в сфере обмена навыками, знаниями и техническим опытом.

Министр подчеркнула, что Вьетнам заслуженно стал страной-хозяйкой этого мероприятия, охарактеризовав Ханой как мирный и красивый город. Она отметила, что церемония подписания собрала национальных лидеров и министров, что продемонстрировало их приверженность конвенции и уважение к Вьетнаму.

Кубайи добавила, что конвенция создаст основу для обмена мнениями между Вьетнамом и Южной Африкой, особенно после государственного визита Президента Южно-Африканской Республики во Вьетнам, направленного на повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнёрства. Обе страны поддерживают прочные связи и оказывают взаимную поддержку на многосторонних площадках, включая ООН.

ВИА/ИЖВ

