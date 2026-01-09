Международное сообщество высоко оценивает достижения социально-экономического развития Вьетнама

Во второй половине дня 8 января на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел (МИД), отвечая на вопрос журналистов о недавно опубликованных Генеральным статистическим управлением данных о социально-экономическом развитии Вьетнама в 2025 году, согласно которым рост ВВП страны в 2025 году оценивается на уровне 8,02% по сравнению с 2024 годом, а также о международных оценках экономического роста Вьетнама в 2025 году и прогнозах на 2026 год, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:

В условиях сложной международной обстановки, замедления темпов роста мировой экономики и тяжёлых последствий беспрецедентных экстремальных стихийных бедствий внутри страны, под своевременным, решительным и последовательным руководством Партии и Правительства Вьетнам стал «светлой точкой» с точки зрения макроэкономической стабильности и экономического роста.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг отвечает на вопросы вьетнамских и зарубежных СМИ. (Фото: ВИА)

В 2025 году Вьетнам выполнил и перевыполнил все 15 из 15 ключевых социально-экономических показателей. Макроэкономическая ситуация в целом оставалась стабильной, инфляция находилась под надёжным контролем, темпы роста были высокими, а основные макроэкономические балансы обеспечены. Рост ВВП в IV квартале 2025 года оценивается на уровне 8,46%, за весь год - 8,02%. Объём экономики достиг примерно 514 млрд долларов США, что выводит Вьетнам на 32-е место в мире;

ВВП на душу населения составил около 5 026 долларов США, увеличившись на 326 долларов по сравнению с 2024 годом, что соответствует группе стран с уровнем дохода выше среднего. Общий объём внешнеторгового оборота превысил 930 млрд долларов США, увеличившись на 18,2% в годовом исчислении, что позволяет Вьетнаму входить в двадцатку ведущих торговых экономик мира. Объём реализованных прямых иностранных инвестиций составил 27,62 млрд долларов США, увеличившись на 9%, что является самым высоким показателем с 2021 года.

Эти важные достижения получили широкое признание и высокую оценку международного сообщества. Многие экономисты, иностранные инвесторы и зарубежные партнёры считают Вьетнам одной из ярких точек на фоне общей стагнации мировой экономики в последнее время. Международный валютный фонд включил Вьетнам в десятку стран с самыми высокими темпами роста в мире.

Международная общественность высоко оценивает как традиционные драйверы роста - торговлю, инвестиции и туризм, которые продолжают демонстрировать впечатляющие темпы, так и новые движущие силы, включая науку и технологии, цифровую трансформацию, а также формирование новых форм и пространств развития, создающих прочную основу для будущего этапа роста.

Опираясь на достигнутые результаты и открывающиеся возможности, Вьетнам в предстоящий период будет продолжать уделять приоритетное внимание ряду ключевых направлений: совершенствованию институциональной и правовой базы с обеспечением прозрачности, согласованности и справедливости; дальнейшему упорядочению структуры государственного административного аппарата; стимулированию роста в сочетании с поддержанием макроэкономической стабильности, контролем инфляции и сохранением основных экономических балансов; формированию новой модели роста, основанной на науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации; обеспечению прогресса в реализации стратегических инфраструктурных проектов; развитию высококвалифицированных кадров; повышению уровня жизни населения и укреплению системы социального обеспечения.