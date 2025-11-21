Международная торговая ярмарка Вьетнам – Китай способствует укреплению сотрудничества

Мероприятие организовано совместно Агентством по продвижению торговли Вьетнама (Vietrade) при Министерстве промышленности и торговли, Народным комитетом провинции Лаокай и представительствами Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) в провинции Юньнань и уезде Хунхэ.

Ярмарка проводится ежегодно поочередно между Лаокаем (Вьетнам) и Юньнанем (Китай) и является ключевым мероприятием в рамках национальной программы содействия торговле Вьетнама, служа важной платформой для экономического обмена между двумя сторонами.

Мероприятие проходит до 24 ноября в Выставочно-ярмарочном центре Кимтхань и в этом году включает почти 700 павильонов, в том числе более 500 стандартных стендов и восемь специализированных выставочных зон. В ярмарке участвуют 22 вьетнамские провинции и города, 170 китайских предприятий и 11 компаний из восьми других стран.

Среди главных акцентов - демонстрация высококачественной сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, выставка технологий искусственного интеллекта, зона Megalive для онлайн-продаж и тематические экспозиции.

Открывая мероприятие, заместитель председателя Народного комитета провинции Лаокай Нгуен Тхань Шинь, возглавляющий оргкомитет, отметил, что ярмарка значительно выросла по масштабу и качеству после 24 предыдущих сезонов. Она стала авторитетным брендом и важным каналом сотрудничества в области торговли и экспортно-импортных операций между двумя рынками.

По его словам, через ежегодную ярмарку были подписаны тысячи экономических контрактов, что внесло значительный вклад в рост торгового оборота через погранпереходы Лаокая и укрепило роль провинции как стратегических ворот Вьетнама в Юго-Западный Китай. Мероприятие также способствовало укреплению культурного обмена и доверия между предприятиями и сообществами обеих сторон.