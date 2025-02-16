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Международная торговая ярмарка во Вьетнаме примет 500 международных компаний в апреле этого года
Выставка Vietnam Expo 2025 под названием «Шаг вместе в оцифрованном мире» призвана придать новый технологический импульс самой продолжительной торговой платформе Вьетнама. По словам представителя Vinexad, она призвана способствовать развитию традиционных деловых партнерств и оптимизировать технологические решения для повышения конкурентоспособности и создания ценных возможностей для участников.
На выставке будет несколько специализированных зон, в том числе международный павильон, где будут представлены иностранные компании и торговые организации, ищущие возможности для бизнеса и инвестиций во Вьетнаме и регионе. В то же время зона продвижения отечественного экспорта и инвестиций расскажет о конкурентных возможностях, ключевых экспортных отраслях и инвестиционном потенциале вьетнамских населенных пунктов.
Кроме того, на выставке будут представлены высокотехнологичные продукты, оборудование, электронные компоненты, вспомогательные отраслевые решения в специальных областях, а также платформы электронной коммерции и цифровые решения.
Помимо демонстрации продукции, в рамках выставки пройдут заседания по согласованию спроса и предложения, специализированные семинары и форумы высокого уровня по различным темам.
Мероприятие получило энергичную поддержку со стороны местных центров по продвижению инвестиций, торговли и туризма, которые организуют коллективные экспозиции, представляющие ключевые экспортные товары и высококачественные изделия OCOP (одна община, один продукт) для отечественных и зарубежных потребителей.
Ожидается, что выставку посетят более 20 000 человек. Подробное расписание и информация будут доступны на официальном сайте: https://vietnamexpo.com.vn/ и на фан-странице Vietnam Expo in Hanoi