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НОВОСТИ

Международная торговая ярмарка во Вьетнаме примет 500 международных компаний в апреле этого года

Со 2 по 5 апреля в Ханое пройдет 34-я Вьетнамская международная торговая ярмарка (Vietnam Expo 2025), в которой примут участие около 500 предприятий со всего мира. Мероприятие, которое проводится с 1991 года, будет проводиться совместно Министерством промышленности и торговли и АО «Винэксад».

Выставка Vietnam Expo 2025 под названием «Шаг вместе в оцифрованном мире» призвана придать новый технологический импульс самой продолжительной торговой платформе Вьетнама. По словам представителя Vinexad, она призвана способствовать развитию традиционных деловых партнерств и оптимизировать технологические решения для повышения конкурентоспособности и создания ценных возможностей для участников.

На выставке будет несколько специализированных зон, в том числе международный павильон, где будут представлены иностранные компании и торговые организации, ищущие возможности для бизнеса и инвестиций во Вьетнаме и регионе. В то же время зона продвижения отечественного экспорта и инвестиций расскажет о конкурентных возможностях, ключевых экспортных отраслях и инвестиционном потенциале вьетнамских населенных пунктов.

Кроме того, на выставке будут представлены высокотехнологичные продукты, оборудование, электронные компоненты, вспомогательные отраслевые решения в специальных областях, а также платформы электронной коммерции и цифровые решения.

Помимо демонстрации продукции, в рамках выставки пройдут заседания по согласованию спроса и предложения, специализированные семинары и форумы высокого уровня по различным темам.

Мероприятие получило энергичную поддержку со стороны местных центров по продвижению инвестиций, торговли и туризма, которые организуют коллективные экспозиции, представляющие ключевые экспортные товары и высококачественные изделия OCOP (одна община, один продукт) для отечественных и зарубежных потребителей.

Ожидается, что выставку посетят более 20 000 человек. Подробное расписание и информация будут доступны на официальном сайте: https://vietnamexpo.com.vn/ и на фан-странице Vietnam Expo in Hanoi

ИЖВ/ВИА

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