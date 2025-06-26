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Международная строительная выставка Vietbuild 2025 привлекла 600 отечественных и зарубежных предприятий
Выставка продлится 5 дней (с 25 по 29 июня) и приурочена к празднованию 67-летия со дня основания строительной отрасли Вьетнама (1958–2025).
Выступая на мероприятии, заместитель министра строительства Нгуен Ван Шинь отметил, что Vietbuild 2025 является регулярным мероприятием, направленным на поддержку реализации государственной политики по стимулированию торговли, обновлению технологий, инвестиционному сотрудничеству и восстановлению деловой активности предприятий.
С более чем 2 000 стендами от вьетнамских и международных компаний, в том числе от крупных стендов таких стран, как Россия, Китай, Япония, Индия, Таиланд, Индонезия…, выставка представляет собой площадку для демонстрации новых продуктов и услуг в сфере строительных материалов, оборудования, интерьера и экстерьера с акцентом на инновационные, удобные и экологически чистые решения, особенно на "зеленые" и возобновляемые продукты, подчеркнул заместитель министра.
В рамках выставки Vietbuild 2025 организаторы представили онлайн-портал Vietbuild online с целью продвижения продукции и компаний строительной, промышленной и транспортной отраслей Вьетнама и мира; усиления сотрудничества, передачи технологий и торговли в новую цифровую эпоху между Вьетнамом и другими странами, а также между Vietbuild и отраслевыми ассоциациями и предприятиями.
Кроме того, в течение пяти дней проведения выставки организаторы в сотрудничестве с Вьетнамской ассоциацией строительных материалов и АО «Зарубеж-Экспо» проводят Шестую международную промышленную выставку и бизнес-форум «EXPO EURASIA VIETNAM 2025» - специальное мероприятие в рамках Vietbuild.
Также в рамках выставки пройдут различные семинары на темы: новые технологии, современное оборудование для развития "зеленых" материалов; технологическое сотрудничество для стимулирования национального экономического роста; международное сотрудничество в области транспорта, энергетики и энергоэффективных технологий.