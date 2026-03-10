Международная пресс-конференция, посвящённая представлению Национального года туризма - Зялай 2026

Заместитель министра иностранных дел Нго Ле Ван выступает на пресс-конференции. (Фото: ВИА)

Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Нго Ле Ван подчеркнул, что в стратегии культурной дипломатии туризм всегда рассматривается как важный ресурс, способствующий распространению культурных и природных ценностей Вьетнама и укреплению сотрудничества и связей. Проведение Национального года туризма 2026 в Зялае является важной возможностью для продвижения имиджа и привлечения туристов. Особенно после объединения прежних провинций Биньдинь и Зялай в новую провинцию Зялай этот регион впервые получил протяжённую морскую береговую линию, что формирует новый центр роста и стратегическое связующее звено между Центральным нагорьем и южно-центральным прибрежным регионом.



Представляя программу мероприятий, заместитель председателя Народного комитета провинции Зялай Нгуен Тхи Тхань Лить сообщила, что Национальный год туризма 2026 включает 244 мероприятия. Из них 18 мероприятий организует Министерство культуры, спорта и туризма, 109 мероприятий проводит провинция Зялай и ещё 117 мероприятий проходят при участии 22 провинций и городов. Все мероприятия распределены по четырём тематическим кварталам: первый квартал - «Зялай - новый день», второй квартал - «Зялай - удивительное направление», третий квартал - «Зялай - опыт земли боевых искусств», четвёртый квартал - «Зялай - ритмы гонгов и душа Центрального нагорья».



Неделя открытия пройдёт с 23 по 30 марта, а официальная церемония открытия состоится 28 марта в квартале Куйнён. В тот же день будет проведена конференция по продвижению инвестиций провинции Зялай 2026, на которой планируется вручение решений о принципиальном согласии на инвестиции и подписание меморандумов о сотрудничестве по сотням проектов в сферах промышленности, энергетики, торговли и услуг, инфраструктуры и сельского хозяйства.



На пресс-конференции представители МИД и руководства провинции Зялай также подробно ответили на многочисленные вопросы отечественных и зарубежных средств массовой информации.



Заместитель министра Нго Ле Ван подчеркнул, что МИД обязуется сопровождать Зялай через сеть из 98 зарубежных представительств для продвижения инвестиций, расширения экспортных рынков и установления связей с ЮНЕСКО с целью консультирования по устойчивому использованию ценностей наследия.



Нгуен Тхи Тхань Лить добавила, что 109 мероприятий, организуемых провинцией, будут равномерно распределены между районами Восточный Зялай (прибрежная зона) и Западный Зялай (высокогорный регион). В прибрежной зоне пройдут молодёжные музыкальные фестивали, морские спортивные праздники и научно-познавательные мероприятия. Пространство великого нагорья станет местом проведения Международного фестиваля гонгов Центрального нагорья, фестиваля традиционных боевых искусств Биньдиня и Дня культуры народностей Центрального нагорья.



Говоря о подготовке инфраструктуры размещения, особенно о трудностях после серьёзных последствий тайфуна № 13, заместитель председателя Народного комитета провинции Зялай отметила, что Зялай оперативно провёл проверку инфраструктуры и непосредственно работал с гостиницами и ресторанами для подготовки необходимых условий. Провинция также активно поддерживает развитие моделей общественного туризма (homestay) и усиливает сотрудничество с соседними регионами для распределения туристического потока, одновременно создавая разнообразные межрегиональные туристические маршруты и продукты.



Она выразила надежду, что серия мероприятий 2026 года станет мощным экономическим импульсом, стимулирует приток инвестиций и превратит уникальные культурные ценности в глубокие туристические продукты. Проведение этого события рассматривается как стратегический старт нового срока полномочий с целью сделать туризм одним из пяти ключевых столпов экономики и принять 18,5 миллиона туристов, в том числе более 1 миллиона иностранных гостей, к 2030 году.