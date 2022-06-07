Международная общественность высоко оценивает последовательную позицию Вьетнама по вопросу Восточного моря

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Последовательную позицию Вьетнама по сохранению мира, стабильности, обеспечению безопасности и свободы судоходства и авиасообщения в районе Восточного моря, защите законных прав и интересов сторон, мирному урегулированию разногласий путем диалога на основе уважения норм международного права, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, продолжает поддерживать международная общественность.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, спикер парламента Сингапура Тань Чуань-Цзинь на встречах и переговорах с вьетнамскими руководителями в рамках своего визита во Вьетнам в мае текущего года подчеркнули важность обеспечения безопасности, свободы судоходства и авиасообщения в районе Восточного моря, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы применения силы, уважения международного права, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, выполнения в полном объеме Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море, совершенствования в скорейшем времени Кодекса о правилах поведения сторон в Восточном море.

Международная общественность также высоко оценивает усилия, прилагаемые Вьетнамом для сохранения мира и безопасности в этом районе. На сайте информационного агентства Infox.ru была опубликована статья председателя Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», эксперта в области внешней политики, обороны и безопасности Григория Трофимчука под заголовком “Вьетнам – первый флаг АСЕАН». В статье подчёркивается, что последовательная и конструктивная позиция Вьетнама по созданию мирной и стабильной обстановки в регионе, в том числе в районе Восточного моря, является важным фактором, помогающим Ханою адаптироваться к современной геополитической ситуации. Данная позиция Вьетнама также была отмечена в комментарии, помещенном в газете «The Economic Times» по случаю рабочей поездки премьер-министра Фам Минь Тиня в США и ООН в мае текущего года.



