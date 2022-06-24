Международная конференция и выставка по кибербезопасности в 2022 году

23 июня в первой половине дня в Ханое под председательством Министерства информации и коммуникаций Управление информационной безопасности совместно с компанией IEC Group организовали международную конференцию и выставку по кибербезопасности в 2022 г. (Vietnam Security Summit 2022) на тему «Информационная безопасность для национальных цифровых платформ: создание устойчивого цифрового будущего».

Мероприятие проводится уже в четвертый раз с целью стать престижным форумом для политиков и стратегов, ведущих отраслевых экспертов, важных отечественных и зарубежных поставщиков решений, где они могут встретиться, обсудить и обменяться опытом для повышения способности реагировать на нерешенные проблемы, традиционные риски кибербезопасности и защиты важных цифровых платформ в процессе цифровой трансформации.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, заместитель министра информации и коммуникаций Нгуен Хюй Зунг отметил: «Цифровая платформа – это пространство, где деятельность вьетнамских агентств, организаций, предприятий и людей происходит в цифровой среде. Вьетнамские цифровые платформы также являются национальным киберпространством. Обеспечение безопасности сетевой информации для национальных цифровых платформ также защищает национальное киберпространство. Поэтому обеспечение сетевой информационной безопасности для цифровых платформ необходимо рассматривать как основное направление, первоочередную задачу и цель, неотделимую от продвижения, развития и использования цифровых платформ страны».

Министерство информации и коммуникаций продвигало, развивало и использовало 35 национальных цифровых платформ.

Конференция и выставка включают следующие мероприятия: основная сессия под председательством заместителя министра информации и коммуникаций Нгуен Хюи Зунга; 3 семинара на темы «Усиление киберинформационной безопасности для цифрового правительства», «Защита корпоративных данных в эпоху цифровых технологий», «Новые технологические тенденции для реагирования на кибератаки в будущем».

В рамках мероприятия также проходит международная выставка по информационной безопасности и технологиям защиты с участием более 30 ведущих поставщиков решений в области безопасности в регионе и мире, на которой представлены обновленные версии решений в области информационной безопасности.