Международная интеграция — Стратегическое направление Вьетнама в новый период

Экспозиция Министерства иностранных дел на выставке достижений страны «80 лет пути: Независимость — Свобода — Счастье». (Фото: ВИА)

В условиях, когда XIV Всевьетнамский партийный съезд впервые определил внешнюю деятельность наряду с национальной обороной и безопасностью как ключевую и постоянную сферу, внешняя деятельность и международная интеграция Вьетнама вступают в новый этап развития с более высокими требованиями к мышлению, стратегическому видению и практическим действиям. Отвечая на вопросы прессы, член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что это одновременно и большая честь, и серьёзная ответственность для всей дипломатической отрасли, подтвердив тем самым важный поворот в стратегическом мышлении Партии.



По словам министра, определение внешней деятельности и международной интеграции как ключевой и постоянной сферы глубоко отражает дипломатическую мысль Хо Ши Мина, неразрывно связанную с выживанием, безопасностью, подъёмами и спадами страны и последовательно реализуемую на всех этапах революционного процесса. Активизация внешней деятельности и международной интеграции является не только задачей Министерства иностранных дел или сил, непосредственно занятых внешней работой, но и общим делом всей Партии, всего народа и всей армии, всей политической системы. При этом Министерство иностранных дел играет ключевую, координирующую и консультативную роль для Партии и Государства.



Исходя из такого понимания, вся дипломатическая отрасль сосредотачивается на трёх ключевых направлениях: тесная координация с национальной обороной, безопасностью, а также с комитетами, министерствами, ведомствами и местными органами власти для сохранения мирной и стабильной среды, защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности; максимальное привлечение внешних ресурсов, прежде всего за счёт активизации экономической дипломатии, в центре которой — технологическая дипломатия, в интересах социально-экономического развития и реализации стратегических целей до 2030 и 2045 годов; одновременное повышение роли, статуса и международного авторитета Партии и страны.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг. (Фото: ВИА)

Принятие Политбюро Резолюции № 59-NQ/TW о международной интеграции в новой обстановке создало важную основу для более активного раскрытия авангардной роли внешней деятельности. По словам министра Ле Хоай Чунга, в предстоящий период международная интеграция будет продвигаться по четырём группам прорывных решений: повышение уровня мышления и осознания, решительный переход от принятия к вкладу, от глубокой и широкой интеграции к полноценной интеграции; совершенствование институтов и механизмов, включая реализацию Резолюции № 250/2025/QH15 Национального собрания о специальных механизмах повышения эффективности международной интеграции; мобилизация совокупной силы трёх опор внешней деятельности — партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии; активное продвижение культуры реализации, с акцентом на практичность и осуществимость при заключении и выполнении международных обязательств.



Параллельно с этим Министерство иностранных дел сосредотачивается на формировании всеобъемлющей, современной и профессиональной дипломатии. В центре внимания — глубокое усвоение курса Партии, укрепление дисциплины и порядка, активное продвижение цифровой трансформации; формирование кадров внешней деятельности, сочетающих нравственные качества, выносливость и профессиональный талант; тесное сочетание политической дипломатии с экономической, культурной дипломатией, а также дипломатией в сфере обороны и безопасности, при этом экономическая дипломатия, служащая развитию, рассматривается как ключевое направление, а граждане и предприятия — как центральные субъекты.



Оценивая 2025 год, министр отметил, что он был особенно динамичный и насыщенный потрясениями в мировой обстановке. В этих условиях внешняя деятельность Вьетнама сумела воспользоваться возможностями, нейтрализовать вызовы и способствовать формированию новой внешнеполитической конфигурации. Вьетнам повысил уровень отношений с 17 партнёрами, доведя общее число партнёров уровня Всеобъемлющего партнёрства и выше до 42 стран, подписал почти 350 соглашений о сотрудничестве. На многостороннем уровне Вьетнам отчётливо продемонстрировал ответственность и международный авторитет, активно участвуя во многих механизмах, успешно организуя важные многосторонние мероприятия и внося практический вклад в поддержание мира, энергетической и продовольственной безопасности.



Экономическая дипломатия продолжила играть передовую роль, внося вклад в достижение цели экономического роста страны на уровне 8 %; научно-технологическая дипломатия выдвинулась как одно из острых направлений инноваций, цифровой трансформации и зелёного перехода. Культурная дипломатия и далее утверждала мягкую силу Вьетнама благодаря успешному продвижению ещё семи объектов и титулов ЮНЕСКО, доведя их общее число до 77; работа по защите граждан и вьетнамцев за рубежом также принесла значимые практические результаты.



В предстоящий период, в рамках реализации Резолюции № 80-NQ/TW о развитии вьетнамской культуры, культурная дипломатия будет кардинально обновляться как по мышлению, так и по содержанию и формам, сочетаясь с внешней деятельностью на высоком уровне, международной интеграцией и цифровой трансформацией. Цель состоит в широком распространении ценностей вьетнамской культуры и человека Вьетнама в мире, одновременном восприятии квинтэссенции человеческой культуры и тем самым в повышении мягкой силы и национального статуса страны в новую эпоху.