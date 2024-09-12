Международная гуманитарная помощь поступает в поддержку пострадавших от наводнения во Вьетнаме

Грузы помощи прибывают в провинцию Каобанг. Фото: ВИA

Поставки включают в себя огромное количество предметов первой необходимости, в том числе 264 набора для личной гигиены, 120 кухонных наборов, 264 набора для ремонта жилья, 600 одеял, 600 спальных ковриков, 522 брезентовых покрывала и 360 москитных сеток.



Координационный центр АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий (Центр AHA) также запланировал доставку значительного пакета помощи на 13-14 сентября. В состав груза войдут 2002 семейных и 1008 домашних ремонтных комплекта, 1015 кухонных и 3031 набор личной гигиены.



16-17 сентября Японское агентство международного сотрудничества (JICA) поставит 40 портативных фильтров для воды и 200 многоцелевых пластиковых брезентов.



По состоянию на 17:30 вечера 11 сентября подтверждена гибель 179 человек и 145 пропали без вести, что на 32 человека больше, чем в 11 часов утра того же дня, по данным VDDMA.



В результате наводнения затоплен 54 051 дом в различных населенных пунктах, и ущерб продолжает расти.



В 13:04 того же дня из аэропорта Залам в Ханое вылетел вертолет Северной вертолетной компании 18-й бригады Министерства национальной обороны, который доставил грузы первой необходимости, включая питьевую воду, сухие продукты, молоко и лапшу быстрого приготовления. Через час он приземлился в районе Нгуенбинь северной горной провинции Каобанг.



Если позволит погода, еще три вертолета из 916-го полка 371-й авиадивизии доставят помощь в пострадавшие от наводнения районы в Йенбае и Каобанге.



Местные власти уделяют первоочередное внимание поиску и спасению пропавших без вести, предлагают бесплатную медицинскую помощь раненым и оказывают поддержку семьям погибших.



В столице Ханой многие дома в районах Хоанкием, Бадинь и других были эвакуированы, так как уровень воды в Красной реке продолжает расти. Из-за сильных дождей пришлось приостановить занятия в 126 школах по всему городу.

В ответ на призыв Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама различные организации, в том числе Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, партийный комитет блока центральных ведомств, партийный комитет группы государственных предприятий, Министерство иностранных дел, Центральный комитет Ассоциации молодых предпринимателей Вьетнама при Федерации молодежи Вьетнама, Вьетнамская академия общественных наук и Вьетнамское информационное агентство, начали кампанию по сбору средств.



Вьетнамское общество Красного Креста обратилось к благотворителям как внутри страны, так и за рубежом с настоятельным призывом делать пожертвования через онлайн-платформы и прямые взносы.

Местные власти по всей стране также присоединились к усилиям по оказанию помощи, проводя инициативы по сбору средств и оказанию экстренной помощи нуждающимся.



