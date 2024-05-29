НОВОСТИ
Международная выставка Defense Expo 2024 обещает оставить незабываемые впечатления
Выставка, запланированная на 19-22 декабря в окрестностях Ханоя, посвящена теме «Мир, дружба, сотрудничество во имя взаимного развития». Это мероприятие приурочено к 80-й годовщине основания ВНА и 35-летию Всенародного фестиваля национальной обороны.
Мероприятие, разделенное на три части, подарит участникам многогранный опыт. Они смогут познакомиться с богатыми традициями ВНА, технологическими достижениями и усилиями по цифровым преобразованиям во вьетнамской армии, а также узнать о продукции оборонно-промышленного назначения, национальных брендах, региональных культурах, туризме и фирменных блюдах.
Министерство национальной обороны планирует пригласить более 120 международных делегаций из 50 стран на мероприятие, которое также будет включать в себя деловые обмены, военные семинары и культурные мероприятия, предоставляя платформу для международного общения и продвижения вьетнамской культуры.