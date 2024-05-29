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НОВОСТИ

Международная выставка Defense Expo 2024 обещает оставить незабываемые впечатления

В рамках подготовки к предстоящей Вьетнамской международной выставке Defense Expo 2024 заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии (ВНА) генерал Фунг Ши Тан провел 28 мая в Ханое конференцию, на которой был одобрен план строительства стендов по вопросам экономической обороны.

 

Выставка, запланированная на 19-22 декабря в окрестностях Ханоя, посвящена теме «Мир, дружба, сотрудничество во имя взаимного развития». Это мероприятие приурочено к 80-й годовщине основания ВНА и 35-летию Всенародного фестиваля национальной обороны.

Мероприятие, разделенное на три части, подарит участникам многогранный опыт. Они смогут познакомиться с богатыми традициями ВНА, технологическими достижениями и усилиями по цифровым преобразованиям во вьетнамской армии, а также узнать о продукции оборонно-промышленного назначения, национальных брендах, региональных культурах, туризме и фирменных блюдах.

Министерство национальной обороны планирует пригласить более 120 международных делегаций из 50 стран на мероприятие, которое также будет включать в себя деловые обмены, военные семинары и культурные мероприятия, предоставляя платформу для международного общения и продвижения вьетнамской культуры.

ВИА/ИЖВ

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