Международная выставка товаров для дома и подарков откроется в Хошимине

Вьетнамская международная выставка подарков и товаров для дома (IGHE Vietnam), одно из ведущих ежегодных торговых мероприятий страны в этой сфере, пройдёт с 18 по 20 декабря в Центре выставок и конференций Сайгона (SECC) в Хошимине.

Совместно организованная компаниями ChaoyuExpo и Vinexad, выставка IGHE 2025 задумана как комплексная и формирующая рынок платформа, соединяющая отечественных и международных поставщиков с покупателями и расширяющая коммерческие возможности отрасли. По данным Vinexad, мероприятие займёт площадь 10 000 кв. м и представит более 500 стендов, свыше 250 участников и более 10 000 наименований продукции.

Демонстрируя всю производственно-сбытовую цепочку товаров для дома, подарков и предметов декора, выставка, как ожидается, станет ключевым местом встреч для вьетнамских и зарубежных закупщиков, предоставляя информацию о новых трендах и открывая путь к более глубокому деловому сотрудничеству.

Представленная продукция будет охватывать широкий ассортимент, от кухонной утвари, изделий из нержавеющей стали и экологичных товаров до многофункциональной бытовой техники, предметов домашнего декора, товаров для отдыха на открытом воздухе, рождественской продукции и сезонных коллекций. Отражая рыночный тренд в сторону минимализма, устойчивого потребления и эстетически утончённого образа жизни, IGHE 2025 выделит дизайнерские решения, сочетающие функциональность и визуальную привлекательность.

Специальная подарочная зона представит креативные и корпоративные подарки, канцелярские товары, промонаборы, тематические и совместные коллекции интеллектуальной собственности, премиальные наборы, изделия народных промыслов и модные аксессуары.

На фоне уверенного восстановления туризма и гостинично-ресторанного сектора по всему Юго-Восточному региону, особенно во Вьетнаме, выставка также сделает акцент на поставках для отелей и ресторанов, экологичных одноразовых изделиях, биоразлагаемой упаковке, уличных палатках и товарах для проведения мероприятий - решениях, призванных помочь предприятиям сферы услуг повышать качество, снижать издержки и достигать целей устойчивого развития.

По словам организаторов, в нынешнем году на выставке соберутся несколько ведущих мировых брендов и производителей, которые представят свои новейшие продукты, включая лицензированные термобутылки Sanrio и Chiikawa (X&W), многофункциональные наборы контейнеров для пищевых продуктов (Wuyu Technology), линейки ароматерапии (Kuangshi Zhiyuan) и туристическое снаряжение для активного отдыха (RunSen).

В рамках выставки также пройдут форум трендов и специализированные семинары с участием ведущих дизайнеров, отраслевых экспертов и специалистов по маркетингу, которые обсудят потребительское поведение, экологичные материалы, инновации в продукции и стратегии брендинга. Зона новых продуктов представит новейшие разработки и креативные коллекции для покупателей.

Кроме того, выставка предложит программу B2B-кооперации для VIP-закупщиков, обеспечивая целевые встречи с производителями и облегчая доступ к товарам по конкурентоспособным ценам.

Благодаря широкому спектру мероприятий ожидается, что IGHE 2025 откроет значительные бизнес-возможности и укрепит отраслевые связи.