Международная выставка промышленной продукции и технологий открывается в Хошимине

Международная выставка промышленных машин, оборудования, технологий и продуктов в Хошимине (VINAMAC EXPO 2022) стартовала 2 ноября.

На четырехдневном мероприятии представлено более 300 стендов около 200 отечественных и зарубежных предприятий, в основном демонстрирующих передовые технологии, оборудование и продукцию в области машиностроения и автоматизации, резиновой и пластмассовой отрасли, пищевой промышленности.

На мероприятии муниципальный департамент промышленности и торговли и местные предприятия предоставляют информацию, связанную с программами поддержки развития бизнеса на период с 2020 по 2030 год.

По словам заместителя директора департамента Нгуен Тхи Ким Нгока, выставка VINAMAC EXPO 2022 предоставляет вьетнамским предприятиям хороший шанс популяризировать технологические продукты, машины и оборудование.

В рамках мероприятия будет проведен семинар, онлайн-мероприятие по подбору бизнеса, предоставляющее местным и иностранным инвесторам и предприятиям возможности для поиска шансов сотрудничества и установления партнерских отношений.

Нгуен Куанг Хи, заместитель генерального директора Агентства по делам Юга Министерства промышленности и торговли, сказал, что выставка VINAMAC EXPO 2022 является важным мероприятием по продвижению торговли, способствующим ускорению восстановления промышленного производства после того, как пандемия COVID-19 была взята под контроль.

Статистика показывает, что промышленная продукция и вспомогательные отрасли Хошимина продемонстрировали значительный рост на внутреннем и мировом рынках. Многие вспомогательные промышленные товары города постепенно присоединились к цепочкам поставок для отечественных и иностранных предприятий с ПИИ.