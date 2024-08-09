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Международная выставка деревообрабатывающего оборудования открылась в провинции Биньзыонг
В четырехдневном мероприятии, проводимом совместно Министерством промышленности и торговли (MoIT), Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и Мебельной ассоциацией Биньзыонга (BIFA), принимают участие 150 отечественных и зарубежных предприятий. Представители Канады, Китая, Индонезии, Малайзии, Сингапура, США и Вьетнама привезли на выставку самое современное оборудование, которое отвечает требованиям «зеленого» роста и помогает улучшить производственные мощности.
По словам директора Агентства по продвижению торговли Министерства внутренних дел Вьетнама Ву Ба Фу, в январе-июле во Вьетнаме наблюдался сильный рост в секторе древесины и лесного хозяйства, экспортные доходы выросли более чем на 23% по сравнению с прошлым годом и достигли 8,7 млрд долларов США.
Однако, по его словам, перед сектором стоят задачи по достижению целевого показателя экспорта в размере 15,2 млрд долларов США за весь год, добавив, что крупные рынки повышают торговые барьеры и требуют от экспортеров соблюдения принципов устойчивого лесопользования и сокращения выбросов углерода. Кроме того, предприятия получают только краткосрочные заказы с более жесткими требованиями к дизайну и качеству продукции.
Председатель BIFA Нгуен Лием сказал, что выставка - это ценная возможность для предприятий встретиться, обменяться идеями и развить долгосрочное сотрудничество, добавив, что местным деревообрабатывающим компаниям пора переходить на цифровые технологии, чтобы повысить свою конкурентоспособность.
Будучи столицей экспортной деревообработки Вьетнама, Биньзыонг обеспечивает 35-45% общей экспортной выручки сектора. За семь месяцев провинция поставила за рубеж продукции из древесины на сумму более 3,5 млрд долларов США, что на 22,8% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют статистические данные.