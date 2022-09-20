Международная авиалиния Мьянмы начала лететь во Вьетнам

С 22 сентября 2022 года авиакомпания начнет выполнять рейсы по маршруту Янгон – Хошимин с частотой 1 рейс в неделю по четвергам. Фото: ВИА

В 16:20 19 сентября самолет Embraer 190, выполняя рейс 8M450 авиакомпании Myanmar International Airlines (MAI) из Янгона, приземлился в международном аэропорту Нойбай, официально открыв международный коммерческий маршрут регулярного авиасообщения Янгон - Ханой.

Маршрут Янгон - Ханой (RGN-HAN) обслуживается MAI с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам, время полета из Янгона в Ханой около двух часов.

Согласно плану, с 22 сентября 2022 года авиакомпания начнет выполнять рейсы по маршруту Янгон – Хошимин с частотой 1 рейс в неделю по четвергам. Рейсы авиакомпании в основном выполняются на самолетах Airbus A320.

Таким образом в международном аэропорту Нойбай работают в общей сложности 57 международных и внутренних авиакомпаний, включая пассажирских и грузовых перевозчиков, соединяющих столицу Ханой с 60 международными направлениями (45 пассажирских и 15 грузовых направлений) и 17 внутренних направлений.

Кроме того, международный аэропорт Нойбай в настоящее время ведет переговоры со многими авиакомпаниями из Азии (Корея, Тайвань (Китай)...и Европы о плане расширения рынка авиаперевозок этой зимой и следующей весной.

Сегодняшнее событие соединит крупнейший коммерческий центр Мьянмы со столицей Ханоем, открывая множество возможностей для экономического, культурного и туристического обмена двух стран.