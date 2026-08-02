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Медицинское страхование оплатило 94,4 млн обращений за медицинской помощью в первом полугодии
Эти данные были обнародованы на общенациональной онлайн-конференции, организованной Социальным страхованием Вьетнама 30 июля для подведения итогов реализации политики медицинского страхования в первые шесть месяцев года и определения мер по контролю расходов на медицинское обслуживание в оставшийся период 2026 года.
По данным ведомства, к концу июня договоры на оказание медицинских услуг, оплачиваемых за счет медицинского страхования, заключили 3 672 медицинских учреждения по всей стране, в том числе 2 354 государственных и 1 318 частных учреждений. Это на 26 учреждений больше, чем в 2025 году.
Сеть включает 94 медицинских учреждения специализированного уровня, 1 498 учреждений базового уровня и 2 080 учреждений первичной медико-санитарной помощи, что способствует удовлетворению растущих и все более разнообразных потребностей населения страны в медицинском обслуживании.
В январе–июне медицинское страхование оплатило около 94,4 млн обращений за медицинской помощью, что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. На стационарное лечение пришлось 10,3% от общего числа случаев, что несколько выше уровня 2025 года.
Общие расходы системы медицинского страхования достигли 84,77 трлн вьетнамских донгов, или 3,22 млрд долларов США, увеличившись на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта сумма составляет 54,4% от запланированных расходов на весь год.
Выступая на открытии конференции, директор Социального страхования Вьетнама Ле Хунг Шон сообщил, что ведомство реализовало широкий комплекс мер, направленных на повышение эффективности медицинского страхования и более надежную защиту интересов его участников.
Вместе с тем он отметил, что рост расходов на медицинское обслуживание создает все более серьезные вызовы во второй половине года. В связи с этим необходимо усилить управление, повысить качество экспертизы расходов, предъявляемых к оплате по медицинскому страхованию, и ужесточить контроль за соблюдением установленных норм.
Ле Хунг Шон призвал местные органы власти тщательно оценить ход реализации политики медицинского страхования, выявить существующие недостатки и принять практические меры по их устранению. Он также подчеркнул необходимость более активного использования анализа данных для контроля расходов на медицинское обслуживание, выявления аномальной динамики затрат в медицинских учреждениях и предотвращения перерасхода средств, который может нарушить сбалансированность фонда медицинского страхования и затронуть права застрахованных пациентов.
Социальное страхование Вьетнама сообщило, что тесно взаимодействовало с местными органами власти в целях реализации новых положений о медицинском страховании, вступивших в силу в этом году. Одновременно ведомство обеспечивало своевременное возмещение расходов за оказанные медицинские услуги и повышало качество экспертизы заявленных к оплате расходов для защиты законных прав участников системы.
Ведомство также ускорило цифровую трансформацию, расширив применение информационных технологий, анализа данных и искусственного интеллекта в управлении системой медицинского страхования. Системы раннего предупреждения позволили выявлять аномальную динамику расходов и пресекать злоупотребления средствами фонда медицинского страхования. В результате число провинций и городов центрального подчинения, где расходы на медицинское страхование превышали средний показатель по стране, сократилось с 28 до 13.
Несмотря на достигнутые результаты, Социальное страхование Вьетнама признало наличие ряда трудностей. Средние расходы на медицинское обслуживание одного застрахованного пациента увеличились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в ряде регионов, включая Ханой, город Хошимин, Виньлонг, Камау и Шонла, расходы выросли особенно значительно.
На конференции также были отмечены задержки при рассмотрении некоторых заявок на возмещение расходов, отсутствие единообразия в контроле затрат, а также недостатки в использовании медицинских услуг и оборудования в ряде медицинских учреждений. Участники подчеркнули необходимость укрепления финансовой дисциплины, повышения эффективности надзора и усиления ответственности, чтобы обеспечить устойчивое функционирование фонда медицинского страхования Вьетнама и одновременно защитить права и интересы участников системы.