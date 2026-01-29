Медицинские учреждения активно принимают меры по профилактике и борьбе с заболеванием, вызываемым вирусом Нипах

27 января Департамент по управлению медицинским обследованием и лечением Министерства здравоохранения направил официальный документ больницам, подведомственным Министерству здравоохранения; медицинским службам министерств и ведомств; управлениям здравоохранения провинций и городов центрального подчинения о необходимости заблаговременного принятия мер по профилактике и борьбе с заболеванием, вызываемым вирусом Нипах.

Заболевание, вызываемое вирусом Нипах, относится к инфекционным заболеваниям группы A; зарегистрированный уровень летальности составляет от 40 до 75%. В настоящее время отсутствуют вакцина и специфические лекарственные средства для лечения.

Вирус передаётся преимущественно от животных к человеку либо при контакте с предметами и пищевыми продуктами, заражёнными вирусом, а также может передаваться от человека к человеку (через прямой контакт с выделениями и экскретами больного).

Инкубационный период составляет примерно 4–14 дней. У инфицированных могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, мышечные боли, рвота и боль в горле, после чего возможно появление головокружения, сонливости, нарушения сознания и неврологических признаков, приводящих к острому энцефалиту.

По информации Департамента по управлению медицинским обследованием и лечением, в условиях риска проникновения заболевания, вызываемого вирусом Нипах, на территорию Вьетнама и во исполнение указаний руководства Министерства здравоохранения, в целях активной профилактики и борьбы с данным заболеванием, Департамент рекомендует лечебно-профилактическим учреждениям реализовать следующие меры:

Усилить работу по профилактике и противоэпидемическим мероприятиям; применять меры индивидуальной защиты в отношении медицинского персонала и лиц, имевших тесный контакт с подозрительными или подтверждёнными случаями заболевания в лечебных учреждениях; уделять особое внимание лицам, прибывшим в течение последних 14 дней из стран, где имеются или имелись вспышки заболевания.

Усилить выполнение, проверки и надзор за соблюдением мер инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях; обеспечить строгую изоляцию всех подозрительных или подтверждённых случаев заражения вирусом Нипах в лечебных учреждениях.

Регулярно отслеживать и обновлять информацию о глобальной эпидемиологической обстановке; осуществлять информационно-разъяснительную работу о ситуации с заболеванием, чтобы не допускать паники среди населения и способствовать надлежащему выполнению мер профилактики.

Оперативно выявлять подозрительные случаи заболевания для своевременной изоляции, диагностики, лечения и контроля распространения инфекции.