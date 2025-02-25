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Медицинские работники должны соответствовать как профессиональной квалификации, так и этическим нормам
Он передал самые теплые приветствия всем вьетнамским медикам и, в частности, тем, кто работает в больнице Батьмай.
Основанный в 1911 году, Батьмай стал крупнейшим медицинским учреждением по обследованию и лечению во Вьетнаме, больницей общего профиля, центром специализированных и передовых медицинских технологий и ведущим учреждением по подготовке медицинских кадров. Он удостоен чести стать первой больницей специального класса во Вьетнаме.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что, хотя сектор здравоохранения достиг значительных и похвальных успехов, еще многое предстоит сделать, чтобы лучше удовлетворить растущие потребности в медицинском обследовании, лечении и здравоохранении, а также оправдать ожидания людей и утвердить медицинский потенциал страны в новую эру подъема нации.
Поэтому в предстоящий период глава правительства обратился к Министерству здравоохранения с просьбой направить весь сектор, включая больницу Батьмай, на тщательное усвоение и конкретизацию соответствующих руководящих принципов и политики Центрального комитета партии, Политбюро, Секретариата и Национального собрания.
Он призвал пересмотреть и внести поправки в нормативно-правовые акты, чтобы продолжить устранение препятствий и недостатков при закупке лекарств, проведении торгов и переговоров о цене для обеспечения прозрачности и открытости.
По его словам, также необходимо оперативно внести предложение об издании специальной политики для медицинских работников, реформировать политику найма, обучения, использования и оплаты труда, а также поощрять работу медицинского персонала в отдаленных, горных и неблагополучных районах.
В частности, необходимо активизировать усилия по защите жизни и улучшению здравоохранения, обеспечивая ежегодное медицинское обследование всех граждан, особенно жителей отдаленных районов, приграничных областей и островов.
Кроме того, необходимо активно развивать фармацевтическую промышленность, производство медицинского оборудования и национальную самодостаточность в области лекарств и медицинских товаров. Подготовка медицинского персонала, особенно высококачественных кадров, должна осуществляться по принципу: «глубокие медицинские знания, богатая медицинская этика и отличные медицинские навыки».
Кроме того, сектор здравоохранения должен применять научно-технологический прогресс, продвигать инновации и цифровую трансформацию, а также развивать международную интеграцию, подчеркнул премьер-министр.
В тот же день премьер-министр посетил Военно-медицинский университет Вьетнама, где подтвердил, что за 76 лет развития вуз подтвердил свою роль одного из ведущих медицинских и фармацевтических университетов страны, в частности, в подготовке высококвалифицированного медицинского персонала, проведении исследований в области военной медицины и фармацевтики, передаче медицинских и фармацевтических технологий, а также в качестве высококачественного лечебного центра с клинической базой для военных и нации.
Он выразил надежду, что университет будет играть ведущую роль в защите и заботе о здоровье и жизни военнослужащих и населения; проводить научные исследования, особенно в области заболеваний, которые являются эндемичными или часто встречаются среди людей и солдат в районах проживания этнических меньшинств, горных, пограничных и островных районах.
Кроме того, университет должен сосредоточиться на научных исследованиях, диагностике, лечении и профилактике заболеваний, связанных с выполнением международных миссий; продолжать готовить высококлассные кадры; поддерживать единство и солидарность; строго соблюдать дисциплину и устав вооруженных сил.
По этому случаю премьер-министр проинспектировал деятельность по медицинскому обследованию и лечению и вручил подарки пациентам, находящимся на лечении в военном госпитале 103.