МВФ: Вьетнам успешно поддерживает финансовую стабильность

На мероприятии выступает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) во Вьетнаме Франсуа Пеншо. Фото: ВИА

Вьетнам успешно поддерживает фискальную, внешнюю и финансовую стабильность, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) во Вьетнаме Франсуа Пеншо.

Выступая 12 мая на форуме по прогнозу экономики Вьетнама на 2022-2023 годы, организованном изданием Economy & Forecast Review, Франсуа Пеншо сказал, что экономика Вьетнама, по прогнозам, вырастет на 6% в 2022 году и на 7,2% в 2023 году.

Инфляция будет расти, но она все еще ниже потолка, установленного Государственным банком Вьетнама в 4%, добавил представитель МВФ.

Вьетнам издал макроэкономическую и фискальную политику для поддержки домохозяйств и предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19, в том числе по снижению и расширению налогов.

Примечательно, что Программа восстановления и развития является своевременной и имеет все возможности для закрепления восстановления, сказал он, подчеркнув, что бюджетное стимулирование в рамках программы на 2022–2023 годы стимулировало устойчивый и инклюзивный рост.

Тем не менее, по словам Пеншо, восстановление происходит неравномерно, объясняя это тем, что после ослабления ограничений, связанных с пандемией, восстановление экономики в основном было обусловлено обрабатывающим и производственным сектором, а также экспортом.

Темпы роста в размере 5% в последнем квартале 2021 года и первых трех месяцах этого года ниже допандемического уровня, поскольку внутренний спрос и туризм еще не полностью восстановились.

Он также указал на высокий уровень безработицы и сохраняющиеся последствия пандемии для домохозяйств с низкими доходами и малых и средних предприятий (МСП).

«Риски роста смещены в сторону понижения, а риски инфляции — в сторону повышения», — сказал он, отметив, что самые непосредственные риски связаны с геополитической напряженностью и замедлением темпов роста в Китае.

Другие риски включают ужесточение мировых финансовых условий и развитие ситуации на внутреннем рынке недвижимости и корпоративных облигаций.

Учитывая это, он предложил Вьетнаму уделить приоритетное внимание политике закрепления восстановления, сохранению финансовой стабильности и содействию инклюзивному росту.

Принятие политики должно быть гибким, в то время как налогово-бюджетная политика должна играть ведущую роль в поддержке этой политики, особенно если материализуются риски снижения, продолжил он.

По его словам, среднесрочная политика должна включать мобилизацию доходов, модификацию денежно-кредитной политики, повышение устойчивости банковской системы и решительные структурные реформы.



