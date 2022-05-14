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МВФ: Вьетнам успешно поддерживает финансовую стабильность
Вьетнам успешно поддерживает фискальную, внешнюю и финансовую стабильность, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) во Вьетнаме Франсуа Пеншо.
Выступая 12 мая на форуме по прогнозу экономики Вьетнама на 2022-2023 годы, организованном изданием Economy & Forecast Review, Франсуа Пеншо сказал, что экономика Вьетнама, по прогнозам, вырастет на 6% в 2022 году и на 7,2% в 2023 году.
Инфляция будет расти, но она все еще ниже потолка, установленного Государственным банком Вьетнама в 4%, добавил представитель МВФ.
Вьетнам издал макроэкономическую и фискальную политику для поддержки домохозяйств и предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19, в том числе по снижению и расширению налогов.
Примечательно, что Программа восстановления и развития является своевременной и имеет все возможности для закрепления восстановления, сказал он, подчеркнув, что бюджетное стимулирование в рамках программы на 2022–2023 годы стимулировало устойчивый и инклюзивный рост.
Тем не менее, по словам Пеншо, восстановление происходит неравномерно, объясняя это тем, что после ослабления ограничений, связанных с пандемией, восстановление экономики в основном было обусловлено обрабатывающим и производственным сектором, а также экспортом.
Темпы роста в размере 5% в последнем квартале 2021 года и первых трех месяцах этого года ниже допандемического уровня, поскольку внутренний спрос и туризм еще не полностью восстановились.
Он также указал на высокий уровень безработицы и сохраняющиеся последствия пандемии для домохозяйств с низкими доходами и малых и средних предприятий (МСП).
«Риски роста смещены в сторону понижения, а риски инфляции — в сторону повышения», — сказал он, отметив, что самые непосредственные риски связаны с геополитической напряженностью и замедлением темпов роста в Китае.
Другие риски включают ужесточение мировых финансовых условий и развитие ситуации на внутреннем рынке недвижимости и корпоративных облигаций.
Учитывая это, он предложил Вьетнаму уделить приоритетное внимание политике закрепления восстановления, сохранению финансовой стабильности и содействию инклюзивному росту.
Принятие политики должно быть гибким, в то время как налогово-бюджетная политика должна играть ведущую роль в поддержке этой политики, особенно если материализуются риски снижения, продолжил он.
По его словам, среднесрочная политика должна включать мобилизацию доходов, модификацию денежно-кредитной политики, повышение устойчивости банковской системы и решительные структурные реформы.